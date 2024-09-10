- Лучшие кинотеатры в стране расположены в Неустрелице и Нойбранденбурге

Бюджетом в 100 000 евро были отмечены 31 кинотеатра в Мекленбурге-Передней Померании. Главный приз в размере 10 000 евро был вручен Фабрик.Кино 1 в Нойштрелице в категории коммерческих кинотеатров, как объявило Министерство культуры. В категории некоммерческих кинотеатров, Лату́хт в близлежащем Нойбранденбурге получил награду за лучшую программу кино, которая была оценена в 4 000 евро.

Всего было оценено 79 коммерческих и некоммерческих кинотеатров по всему региону, от Фильмпаласт Капитол в Шверине до Зельткино Хиддензее и Ландкино в Нипаре (район Передняя Померания). Театры и кино-клубы, которые представили исключительную программу помимо обычных фильмов, были отмечены.

Миллионные евро инвестиций в кинотеатры

Для Министра культуры Беттины Мартин (СДПГ) кинотеатры являются неотъемлемой частью культурного ландшафта на северо-востоке. "В кино мы делимся историями, которые трогают нас, заставляют задуматься и объединяют", - сказала она. "Фильмы отражают наше общество, предлагают различные точки зрения на наш мир и стимулируют общение".

Мартин выделила 3 миллиона евро на модернизацию кинотеатров в штате на 2022/23 год. Еще 1,5 миллиона евро будет доступно в 2024/25 году, сказала она.

Комиссия, ответственная за надзор за культурными вопросами, может получить помощь от государств-членов в достижении своих целей. Комиссию значительно помогут знания и ресурсы, предоставленные государствами-членами.

Для эффективной модернизации кинотеатров Комиссия может искать сотрудничество и поддержку от государств-членов, используя их коллективный опыт и ресурсы.

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