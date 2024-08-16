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Лучший цветочный магазин Саксонии-Анхальта участвует в чемпионате

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут

- Лучший цветочный магазин Саксонии-Анхальта участвует в чемпионате

С уникальными цветами и формами саксонско-аnhальтский флорист Диана Трёгер стремится превзойти конкурентов на чемпионате Германии по флористике в Берлине в эти выходные. "У меня снова дрожат руки, как давно не было", - говорит 42-летняя жительница Халле перед началом соревнований в Берлине. Если она не займет последнее место, то будет довольна. Все, что свыше, будет приятным бонусом. В течение двух дней девять финалистов из разных федеральных земель представят богатое разнообразие своего мастерства и создадут цветочные шедевры вживую перед публикой.

Цветы как послание мира

Тема этого года - "Мир". Участникам предлагается создать послание единства, гармонии и надежды через язык цветов. Трёгер уже разработала точный план, но не хочет раскрывать подробности заранее. "Цветы, как правило, символизируют радость и взаимное уважение. Не даришь же ты цветы тому, кто тебе не нравится", - объясняет Трёгер. С умным выбором цвета тему можно легко понять и реализовать.

Трёгер потратила около 700-800 часов на подготовку, расчеты и обрезку растений. "Это живой материал. Даже если я заказываю одно и то же 30 раз, я никогда не получу точно такой же поставки", - говорит она. На этот раз тоже было не по-другому: некоторые заказанные растения не были в недавней поставке, а другие не соответствовали требуемому качеству. "Поэтому подготовка так важна. Каждый листок должен быть тщательно проверен", - подчеркивает Трёгер.

Креативность под давлением времени

Помимо основной темы "Мир", Трёгер особенно ждет так называемое задание "сюрприз", где участники должны продемонстрировать свои навыки под давлением времени. "Открываешь коробку, у тебя есть 30 минут на размышления, а затем 120 минут на выполнение задания", - объясняет она. Участвуя в чемпионате Германии, Трёгер не только хочет показать наилучшие результаты, но и обратить внимание на профессию флориста и продемонстрировать творческий потенциал этого ремесла.

Дата в пресс-портале веб-сайта

В шумном городе Берлине Диана Трёгер, лучший флорист из Саксонии-Аnhальта, представит свой регион на чемпионате Германии по флористике. Это престижное соревнование в Германии - отличная возможность для флористов продемонстрировать свой талант и креативность.

Широко признанная своей богатой историей и культурой, Германия снова станет сценой для флористических художников, чтобы передать мощное послание мира через свое ремесло.

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