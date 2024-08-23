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Лучший теннисист Янник Синнер утверждает свою невиновность, утверждая, что не совершал никаких преступлений после побега от запрета на допинг.

Ведущий теннисист-мужчина Яник Синнер провел значительную часть своей пресс-конференции на US Open в пятницу, отвечая на вопросы о том, как ему удалось избежать дисквалификации, несмотря на два положительных теста на запрещенное вещество в марте.

 and  Grigoriy Williams
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Рейтинг ATP: Янник Синнер возглавил мировой теннисный рейтинг
Рейтинг ATP: Янник Синнер возглавил мировой теннисный рейтинг

Лучший теннисист Янник Синнер утверждает свою невиновность, утверждая, что не совершал никаких преступлений после побега от запрета на допинг.

В понедельник Международное агентство по целостности в теннисе объявило, что итальянский теннисист не несет ответственности за какое-либо неправомерное поведение или халатность, несмотря на то, что он дал положительный результат на клостеболе, анаболический стероид, в минимальных количествах в образце, взятом 10 марта на турнире в Индиан-Уэллс. Позже взятый образец также показал следы стероида в низких концентрациях.

"Не идеально перед Большим шлемом, но, на мой взгляд, я знаю, что не сделал ничего плохого", - сказал 23-летний теннисист. "Я всегда буду уважать эти антидопинговые правила".

Синнер в настоящее время занимает первое место в мужской категории на US Open и встретится с американцем Маккензи Макдональдом в первом раунде на следующей неделе.

Во вторник в социальной сети Синнер объяснил положительные результаты "непреднамеренным загрязнением клостебола" в результате лечения его физиотерапевтом. Он также раскрыл, что его физиотерапевт наносил безрецептурный спрей на свою кожу для лечения небольшой раны, а не на Синнера.

В пятницу Синнер объявил о расставании со своим физиотерапевтом Giacomo Naldi и тренером по фитнесу Umberto Ferrara из-за этого инцидента.

Лидер рейтинга теннисистов Янник Синнер беседует со СМИ в пятницу, готовясь к Открытому чемпионату США по теннису 2024 года.

"Мы работали вместе два года, добились большого успеха и создали сильную команду вокруг меня", - сказал он. "Но из-за этих ошибок я не чувствую уверенности в продолжении работы с ними. Сейчас мне просто нужен свежий воздух".

Синнер признал, что не может контролировать, как ситуация повлияет на его репутацию.

"Те, кто меня хорошо знает, знают, что я не делал и никогда не буду делать ничего, что идет против правил", - сказал он.

В пятницу другой игрок ATP Франсис Тиафо был попрошен прокомментировать Синнера. Тиафо проиграл Синнеру в финале Cincinnati Open в понедельник, в один день перед объявлением ITIA.

Итальянец Яник Синнер готовится к US Open 2024 в США

"Соответствующие органы приняли решение - они разрешили ему выступать. Это все, что я могу сказать по этому поводу", - сказал Тиафо. "Желаю ему удачи на US Open, и я просто рад готовиться к Открытому чемпионату США".

Несмотря на скандал, Синнер продолжает демонстрировать свою страсть к теннису, часто тренируясь по несколько часов в день. Его любимым видом спорта по-прежнему остается теннис, и он надеется выиграть еще много матчей и турниров в будущем.

Недавно Тиафо и Синнер должны были встретиться в дружеском матче по теннису, демонстрируя свою любовь к этому виду спорта.

В финале мужского турнира Открытого чемпионата Цинциннати 2024 года Яник Синнер ликовал, обнимая Франсиса Тиафо, после победы Синнера со счётом 7-6(4), 6-2.

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