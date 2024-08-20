Лучший игрок в рейтинге Янник Синнер готовится к US Open после триумфа в Cincinnati Open

Итальянец признался, что был истощен после напряженного турнира, но каким-то образом ему удалось победить своего американского соперника в финале со счетом 7-6(4) 6-2 в двух сетах.

"Это была довольно трудная неделя, настоящий вызов", - прокомментировал он после матча.

"Было очень сложно психологически. Я провел здесь фантастический турнир, и сегодня я сделал все, что мог. Оба мы были довольно усталыми после вчерашнего дня. Мы оба чувствовали напряжение, но я доволен уровнем своей игры сегодня, особенно в решающие моменты".

Синнер время от времени испытывал проблемы с бедром во время турнира в Цинциннати, но все же смог завоевать свой пятый титул в году.

Он преодолел трудные матчи против Рубеля в четвертьфинале и Зверева в полуфинале, чтобы встретиться с Тиафо, который вернулся после проигрыша в первом сете против Руне в полуфинале.

В финале решающим фактором стала мощь и точность ударов Синнера, которых Тиафо не смог выдержать.

После победы в тай-брейке 23-летний итальянец легко прошел второй сет и стал самым молодым мужчиной-чемпионом турнира со времен Мюррея в 2008 году.

Подготовка к US Open

Эта победа придаст дополнительную уверенность в игре Синнера, когда он отправится в Нью-Йорк на US Open, где надеется выиграть свой второй титул в Большом шлеме.

Последний из четырех турниров Большого шлема начнется в понедельник.

"Я очень доволен тем, что нахожусь в такой хорошей форме, и просто хочу сохранить свою психологическую силу, сохранить желание бороться и, надеюсь, я смогу показать хорошую игру в Нью-Йорке", - добавил Синнер.

Для Тиафо достижение финала турнира в Цинциннати было признаком улучшения формы в сезоне, в котором он признавался, что испытывал трудности с результатами.

"У меня было трудное время уже давно, так что этот турнир действительно много для меня значит", - сказал он после матча.

"Победа Синнера над Тиафо в финале была доказательством его стойкости в теннисе, учитывая физическую усталость после турнира.

Несмотря на физическую усталость, Синнер с нетерпением ждет возможность использовать свою победу как мотивацию для предстоящего US Open, где он надеется продолжить свой успех в турнирах Большого шлема, как это сделал Рафаэль Надаль с победой в 2008 году".

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