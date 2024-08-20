Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовоститеннис

Лучший игрок в рейтинге Янник Синнер готовится к US Open после триумфа в Cincinnati Open

Целеустремленный Yannick Зиннер преодолел преграду, созданную местным героем Франсисом Тиафо, чтобы завоевать мужской трофей Cincinnati Open в понедельник.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 2 минут
Итальянский игрок Янник Синнер одержал победу над Франческом Темпо и стал победителем Открытого...
Итальянский игрок Янник Синнер одержал победу над Франческом Темпо и стал победителем Открытого чемпионата Цинциннати, гордо подняв над головой трофей.

Лучший игрок в рейтинге Янник Синнер готовится к US Open после триумфа в Cincinnati Open

Итальянец признался, что был истощен после напряженного турнира, но каким-то образом ему удалось победить своего американского соперника в финале со счетом 7-6(4) 6-2 в двух сетах.

"Это была довольно трудная неделя, настоящий вызов", - прокомментировал он после матча.

"Было очень сложно психологически. Я провел здесь фантастический турнир, и сегодня я сделал все, что мог. Оба мы были довольно усталыми после вчерашнего дня. Мы оба чувствовали напряжение, но я доволен уровнем своей игры сегодня, особенно в решающие моменты".

Синнер время от времени испытывал проблемы с бедром во время турнира в Цинциннати, но все же смог завоевать свой пятый титул в году.

Он преодолел трудные матчи против Рубеля в четвертьфинале и Зверева в полуфинале, чтобы встретиться с Тиафо, который вернулся после проигрыша в первом сете против Руне в полуфинале.

В финале решающим фактором стала мощь и точность ударов Синнера, которых Тиафо не смог выдержать.

После победы в тай-брейке 23-летний итальянец легко прошел второй сет и стал самым молодым мужчиной-чемпионом турнира со времен Мюррея в 2008 году.

Подготовка к US Open

Эта победа придаст дополнительную уверенность в игре Синнера, когда он отправится в Нью-Йорк на US Open, где надеется выиграть свой второй титул в Большом шлеме.

Последний из четырех турниров Большого шлема начнется в понедельник.

"Я очень доволен тем, что нахожусь в такой хорошей форме, и просто хочу сохранить свою психологическую силу, сохранить желание бороться и, надеюсь, я смогу показать хорошую игру в Нью-Йорке", - добавил Синнер.

Для Тиафо достижение финала турнира в Цинциннати было признаком улучшения формы в сезоне, в котором он признавался, что испытывал трудности с результатами.

"У меня было трудное время уже давно, так что этот турнир действительно много для меня значит", - сказал он после матча.

"Победа Синнера над Тиафо в финале была доказательством его стойкости в теннисе, учитывая физическую усталость после турнира.

Несмотря на физическую усталость, Синнер с нетерпением ждет возможность использовать свою победу как мотивацию для предстоящего US Open, где он надеется продолжить свой успех в турнирах Большого шлема, как это сделал Рафаэль Надаль с победой в 2008 году".

Тяфо и Синнер обнимаются после своего последнего матча

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Доверяя юному Квотербеку, Командос продемонстрировали свою уверенность.
Спорт

Джейден Дэниелс назначен стартовым квотербеком "Вашингтон Командерс".

Вашингтон Коммандерс официально объявили участника конкурса взглядов Росса közt Quinnen Williams как своего основного квотербека в сезоне НФЛ 2024

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".
Спорт

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

Квартербек команды НФЛ Маями Туа Тагаводиао открыто выразил свои отрицательные взгляды на предыдущего главного тренера Брайана Флореса, назвав его "неприятным человеком" в эфире в понедельник.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Неопределенность окружает позицию Гюндогана в команде "Фликс" Барселоны
Спорт

Неопределенность окружает позицию Гюндогана в команде "Фликс" Барселоны

Неопределенность окружает позицию Гюндогана в команде "Фликс" Барселоны Похоже, международная карьера Илкая Гюндогана в составе Германии закончена, что поднимает вопрос о его будущем на клубном уровне. По слухам, Барселона хочет расстаться с полузащитником. Что касается Манчестер Сити, то воссоединение с Пепом Гвардиолой не исключено. По словам эксперта по

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Сабаленко завершила подготовку к Уимблдону идеальным образом.
Спорт

Чемпионат по теннису в Цинциннати: Арина Сабаленка одержала победу над Джессикой Пегулой перед US Open

СABELЕНКА ЗАВЕРШАЕТ ПОДГОТОВКУ К US OPEN, ВЫИГРАВ ТИТУЛ В ФИНАЛЕ В ЦИНКИНАТИ С УДАРНОЙ 6-3, 7-5 ПОБЕДОЙ НАД ПЕГУЛОЙ

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

Группа из четырёх человек отправляется в первое в истории автономное прогулку в космосе,...
Политика

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX.

Четыре члена команды отправляются в путешествие на первую частную вневоздушную деятельность SpaceX. Четверо человек готовятся к космическому путешествию с SpaceX в течение недели, что станет первым частным космическим походом. Миллиардер-энтузиаст и лидер миссии, Джаред Айзекман, готовился к пятидневной экспедиции "Полярис Даун" вместе со своей командой почти три года,

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Доверяя юному Квотербеку, Командос продемонстрировали свою уверенность.
Спорт

Джейден Дэниелс назначен стартовым квотербеком "Вашингтон Командерс".

Вашингтон Коммандерс официально объявили участника конкурса взглядов Росса közt Quinnen Williams как своего основного квотербека в сезоне НФЛ 2024

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".
Спорт

Квартербек Майами Туа Таговайлоа обвиняет бывшего главного тренера Брайана Флореса, называя его "неблагонадежным человеком".

Квартербек команды НФЛ Маями Туа Тагаводиао открыто выразил свои отрицательные взгляды на предыдущего главного тренера Брайана Флореса, назвав его "неприятным человеком" в эфире в понедельник.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой
Политика

Украинский законодательный орган запретил православную религиозную организацию, связанную с Москвой

На территории России Православная Церковь стоит на стороне воинственного конфликта с Украиной. В конечном итоге Украина хочет изгнать Московское православие со своих земель.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно