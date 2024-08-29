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Лотар Маттхаус критикует родителей после решения тренера

 and  Yaroslav Smith
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Лотар Маттеус ищет стражей после ухода своего тренера
Лотар Маттеус ищет стражей после ухода своего тренера

Лотар Маттхаус критикует родителей после решения тренера

Лотар Matthäus, завершив свой срок в качестве тренера местной юношеской команды, получил сочувствие от других экспертов в юношеском футболе. "Многие сталкивались с подобными трудностями. Вот почему так сложно найти людей, готовых взяться за эту роль", - сказал победитель чемпионата мира 1990 в интервью "Мюнchner Merkur/tz". Он также добавил: "Я сочувствую детям... Это было трудное решение, но это глоток свежего воздуха для моей личной жизни".

Известный футболист ранее тренировал команду своего сына Милана в течение двух сезонов, представляя команду, вышедшую в Бундеслигу. Проблема? Некоторые родители молодых игроков. "Когда взрослые обижаются, приходится отвечать на звонки посреди ночи или отвечать на сообщения в WhatsApp на рассвете, что неприемлемо", - сказал Matthäus: "Я понимаю инстинкт родителей защищать своих детей, но командные виды спорта требуют учитывать общее благо".

Конфликты родителей

Сначала родители просто поддерживали своих детей на матчах: "Быстрее! Делай это! Делай то! Я уже высказывал свое неодобрение", - сказал Matthäus. Посвящая время трем еженедельным тренировкам и одной игре, а также своим обязательствам в качестве телеаналитика, он полностью посвятил себя этому. "Однако уровень словесных нападок родителей друг на друга достиг неприемлемого уровня".

Matthäus описал поведение некоторых родителей как "переходящее все границы - систематически от тех же немногих, которые ставят личные интересы выше интересов команды". Он задался вопросом: "Зачем я это делаю? Я тащу это в свою личную жизнь, держа детей близко к сердцу".

Даже его обширный международный опыт как игрока не защитил его от критики его тренерских навыков. Его сын с тех пор перешел в другой клуб. "Теперь он играет за Изманнинг вместе с некоторыми из своих бывших одноклубников из Грюнвальда", - сказал Matthäus: "Это на два километра больше, но короче по времени. И, надеюсь, меньше родителей, которые побудили это решение".

После того, как он поделился своими опытом работы с юношеской командой, Matthäus выразил свой интерес к футболу, сказав: "Несмотря на трудности, я все еще люблю тренировать футбол и смотреть, как играет мой сын". Позже, говоря о поведении родителей, он подчеркнул: "Речь не только о воспитании индивидуального таланта в футболе, но и о воспитании командного духа и уважения к другим".

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