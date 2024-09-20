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Лорн Майклз, ведущий "Саббатного вечера в прямом эфире", раскрывает сатирические стратегии программы для предстоящих политических выборов.

Субботним вечером в прямом эфире высмеивают политиков уже несколько десятилетий, ищут юмор в злodeйших проблемах.

 and  James Williams
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В субботу в 2019 году на шоу 'Субботним вечером в прямом эфире' Ларри Дэвид сыграл Берни Сандерса,...
В субботу в 2019 году на шоу 'Субботним вечером в прямом эфире' Ларри Дэвид сыграл Берни Сандерса, а Мейя Рудольф предстала в роли Кэмилы Льюис (Кэмилы Харрис), и Вилл Феррелл воплотил образ Тома Стейера.

Лорн Майклз, ведущий "Саббатного вечера в прямом эфире", раскрывает сатирические стратегии программы для предстоящих политических выборов.

Лорн Майклс, гений долгоживущего скетч-шоу, заявил, что 50-й юбилейный сезон не будет отличаться от обычного. Он видит предвыборный период в ноябре как идеальное время для возвращения любимых бывших членов команды на сцену Studio 8H.

В интервью Hollywood Reporter, опубликованном в четверг, Майклс выразил желание отметить этот сезон возвращением членов команды, которые испытывают глубокую привязанность к шоу, не обязательно в качестве хозяев, а просто для появлений. Он упомянул, что этот предвыборный период, с его пятью-шестью шоу, представит отличную возможность для этого.

Майклс подтвердил, что Мейя Рудольф вернется к своей роли вице-президента Камалы Харрис. Он также раскрыл, что Стив Мартин появится в этом сезоне, хотя и уточнил, что Мартин не будет играть Тима Уолза, напарника Харрис, несмотря на популярные онлайн-запросы.

Что касается того, кто может сыграть бывшего президента Дональда Трампа, Майклс был неопределенным относительно возможного возвращения Алека Болдуина в роли имитатора Трампа, но намекнул, что Джеймс Остин Джонсон, который также играл эту роль, будет участвовать в шоу каким-то образом.

Майклс размышлял: "Трамп изменился". Он добавил: "Нам придется переделать это снова, потому что, ну, вы видели дебаты. Прелесть шоу-бизнеса в том, что ты не можешь вернуться с тем же шоу. Так что все эти персонажи нужно переоценивать".

Майклс заключил, сказав: "У нас есть актеры, чтобы сыграть их, и это должно быть развлекательно". Он добавил: "Вы не можете читать лекцию зрителю, что является сутью современной политики. Наш стиль политической сатиры больше похож на 'Да, есть несколько идиотов с обеих сторон'".

"SNL" начнет свой 50-й сезон 28 сентября на NBC. Ведущей станет звезда "Хакеров" Джин Смарт, а музыкальным гостем будет Джилли Ролл.

Майклс считает, что предвыборный период сделает 50-й сезон "SNL" более развлекательным, так как он представит идеальную возможность для возвращения любимых бывших членов команды для появлений. Стиль политической сатиры шоу заключается в представлении нескольких идиотов с обеих сторон в развлекательной форме, избегая лекций зрителю.

Майя Рудольф в роли Камалы Харрис в 'Субботнем вечере в прямом эфире' в 2020 году

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