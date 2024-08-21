- Лоредана Волли борется со своими проблемами со здоровьем

На странице Лореданы Вольни в Instagram в последнее время наблюдается снижение активности. В начале года дочь матриарха семьи Вольни, Лоредана сама, объяснила это снижение активности из-за вредных комментариев и оскорбительных замечаний, которые она получала. Однако есть и новый фактор, способствующий ее меньшему присутствию в онлайн-пространстве.

"В последнее время мы не очень-то и занимались из-за некоторых личных проблем со здоровьем", - сказала 20-летняя Лоредана в истории Instagram вместе со своим женихом Серветом, ожидая в кабинете дантиста. "Я скоро смогу рассказать подробности этих проблем со здоровьем и поговорить об этом открыто со всеми вами".

Лоредана Вольни борется с "неуточненными личными проблемами со здоровьем"

Однако ее текущие проблемы со здоровьем, похоже, не связаны с ее стоматологическим здоровьем. Как было упомянуто в начале прошлого года, Лоредана боролась с "тяжелыми стоматологическими проблемами" с рождения своего сына Аурелио.

Оригинально опубликовано на RTL.de

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Несмотря на снижение активности Лореданы Вольни в Instagram, ее мать Сильвия Вольни, также известная как Сильвия Вольни, активно публикует сообщения.

Несмотря на борьбу с неуточненными личными проблемами со здоровьем, стоматологическое здоровье Лореданы Вольни, похоже, улучшается с рождения ее сына Аурелио.

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