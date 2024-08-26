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Лора Вонтора освещает "Блокшоу, посвященное исключительности"

 and  Melissa Williams
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Лора Вонтора освещает "Блокшоу, посвященное исключительности"

14 сентября Стефан Рааб и Регина Хальмих вновь встретятся в ринге. Это грандиозное событие будет проходить под руководством Элтона, а RTL уже подтвердила, кто будет обеспечивать прямую трансляцию из Дюссельдорфского Дома PSD Bank.

Третье шоу, получившее название "Классный финальный бой" от RTL, обещает стать зрелищем грандиозных масштабов. Кёльнский канал отправит своих лучших ведущих в ринг и вокруг него на это грандиозное событие. В понедельник было объявлено, что универсальный ведущий Лаура Вонторра будет освещать событие в прямом эфире.

Элтон, бывший "пraktikant" Рааба, будет вести мероприятие, а ФрANK "Буши" Бушманн будет комментировать в своем фирменном стиле "Нinja Warrior Germany". По данным RTL, около 14 000 зрителей смогут увидеть живую трансляцию и "шоу-фейерверк в стиле Рааба", когда Рааб и Хальмих снова встретятся в ринге. Мероприятие уже распродано. RTL будет транслировать в прямом эфире с 20:15 tanto на RTL, как и на RTL+.

"В ринге нет места для шуток"

Перед главным событием RTL планирует показать "представление из суперлативов", с "национальными суперзвездами для входа, захватывающими шоу-номерами, множеством гламура и знаменитостей вокруг ринга". Среди присутствующих в Золотом круге будут бывшие чемпионы мира по боксу Дариуш Михалчевски и Фират Арслан, а также многие другие знаменитости. После боксерского матча RTL-ведущая Фрауке Людовиг будет вести "Специальное: Разговор после матча" в прямом эфире из зала, где зрители могут ожидать первых интервью после боя и переключение на ложу влиятельных лиц, где будет присутствовать Белла Лесник.

Хальмих уже несколько месяцев усердно готовится к своему последнему бою. "Я тренировалась несколько раз в неделю, как и раньше. Моя цель - быть лучшим боксером, но Рааб преуспевает как развлекатель. Его путь к возвращению был сложным; в ринге нет места для шуток", - призналась она RTL, признавая, что несмотря на их дружбу, бой будет жестоким и мужчина против женщины.

После интенсивного боксерского матча зрители смогут увидеть эксклюзивные закулисные моменты на RTL+, включая моменты из ринга и ложи влиятельных лиц. Телевизионная трансляция также будет включать в себя прямые интервью с боксерами и знаменитостями, обеспечивая полный пост-боевой анализ.

Во время перерывов между раундами зрители смогут насладиться различными развлекательными сегментами на телевидении, добавляя веселый элемент к серьезному боксерскому соревнованию.

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