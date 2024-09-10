Лора Мюллер хвастается своим беременным желудком.

После не самого впечатляющего старта в музыкальной карьере певицы, кажется, Лаура Мюллер ждет второго ребенка. Об этом она объявила в июле, опубликовав снимки своего округлившегося живота в Instagram. Интересно гадать, кто оставил эти следы на ее животе.

Напомним дебют Мюллер, который состоялся в апреле с песней "Суперзвезда". В ней были такие строки, как "Тебе нравится моя попа, она круглая и упругая" и "Посмотри на мое тело, находишь меня сексуальной? Твой взгляд раздевает меня, Мартини на льду". На данный момент видеоклип на песню набрал около 1,8 миллиона просмотров на YouTube.

Тем не менее, реакция на вокальные способности Мюллер была прохладной. Критики, такие как Дитер Бохлен, описали ее голос как "ужасный" и раскритиковали общий "примитивный" характер видеоклипа. Кажется, сравнение с Ширін Давид, известной певицей, не пошло на пользу Лауре Мюллер.

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Кажется, Лаура Мюллер снова обращает внимание на планирование семьи. В июле она объявила о своей второй беременности с мужем в Instagram, спрятав живот под плюшевым мишкой на фотографии.

Теперь она открыто демонстрирует свой растущий живот во всей красе. На недавнем снимке в Instagram она предстала в черно-белом фото, обнажив живот, без мужа. Она побуждает своих более чем 640 000 подписчиков гадать о поле ребенка, но не дает ответа сама.

Приглядевшись к снимку, замечаешь некоторые едва заметные следы на животе Лауры Мюллер. Не можем не задаться вопросом, кто же оставил их там. Возможно, это ее муж, который, возможно, в данный момент наводит порядок в ванной.

Несмотря на прошлые трудности в музыкальной индустрии, я не буду судить Лауру Мюллер за решение снова сосредоточиться на планировании семьи. Ее недавний пост в Instagram демонстрирует растущий живот, и хотя на нем есть интригующие следы, я выбираю считать их безобидными.

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