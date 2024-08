Лондон раскрывает: предполагаемое желание Кремля вести переговоры сомнительно.

17:45 Британская разведка констатирует приверженность России украинским целям Несмотря на заявления высокопоставленных российских чиновников о готовности к переговорам, британская военная разведка подтверждает неуклонное стремление России к достижению своих первоначальных целей в Украине. Это поддерживается заявлением Дмитрия Рогозина, бывшего заместителя премьер-министра России и "сенатора" от оккупированной части Сaporischschja. Рогозин гордился разрушением украинской литературы и выступал за полное уничтожение украинской идентичности, заявляя, что перемирие с Украиной приведет к гибели российских детей. Отчет подчеркивает цепь антиукраинской риторики со стороны высокопоставленных российских чиновников, угрожающую украинской идентичности и культуре. Предполагается, что многие лица в российском истеблишменте работают над радикальными целями конфликта, в том числе уничтожением украинской культуры, идентичности и суверенитета.

15:50 Зеленский: Украина использует новое оружие возмездия Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости объявил, что украинская армия впервые использовала ударный беспилотник Palianytsia против России. Он выразил благодарность разработчикам, производителям и военнослужащим, сделавшим это возможным, назвав его "новым методом возмездия против агрессора". Из-за его нового статуса идентификация точной цели ракеты или беспилотника будет сложной для России.

15:31 Заявления украинских беженцев в Германии сохраняются Согласно Федеральному министерству внутренних дел Германии, украинские беженцы смогут сохранить свои потенциальные поздние претензии на репатриацию. Регулирование, гарантирующее это, будет введено, как объявила государственный секретарь Юлиане Зеферт на мероприятии "День родины", организованном Федерацией изгнанных (BdV) в Берлине. Эта норма будет применяться с начала войны и также будет учитывать претензии беженцев, которые ранее неудачно подавали заявки из-за своего вынужденного перемещения в результате конфликта.

14:56 Зеленский предупреждает Путина: Украина отомстит Президент Украины Владимир Зеленский в своей речи в День независимости заявил о свободе воли народа, гарантируя, что украинская земля не станет серой зоной, где легально развевается украинский флаг. Он угрожает самым суровым возмездием России, предупреждая, что любая страна, пытающаяся создать буферную зону в Украине, должна быть осторожна, чтобы не превратить свою страну в "федерацию буферных зон".

14:28 Пять гражданских лиц погибли в результате российского нападения на востоке Украины По меньшей мере пять гражданских лиц погибли в результате российского нападения на востоке Украины этим утром, как сообщается. Место происшествия сейчас обрабатывается полицией и службами экстренной помощи в городе Костянтынивка, как объявил губернатор области Донецк Вадим Филащенко в Telegram. Он советует жителям искать убежище в связи с продолжающимися нападениями поблизости от линии фронта, где российские войска захватили территорию и целенаправленно атаковали близлежащие города, такие как Покровск.

14:06 Исторический сайт украинского анархиста Нестора Махно разрушен Резиденция и усадьба украинского революционного анархиста Нестора Махно в Гуляйполе были разрушены российским нападением в Сaporishshia регионе. Дом-музей был уничтожен огнем, как сообщается в полиции Украины. Регион испытал 306 российских атак на девять передовых общин в предыдущую ночь, что привело к повреждению или разрушению многих зданий и сооружений. К счастью, не было сообщений о жертвах.

13:38 115 украинских военнопленных освобождены 115 украинских солдат, ранее находившихся в российском плену, вернулись домой, как объявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он отдает дань каждому из них и обещает неустанные усилия по освобождению всех оставшихся пленных. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) признаются за посредничество в соглашении об обмене пленными с Москвой. Фотографии освобожденных солдат, в том числе членов украинской армии, национальной гвардии, navy и пограничной стражи, также были размещены Зеленским в Telegram.

13:25 Обмен пленными между Россией и Украиной сегодня Обмен пленными между Россией и Украиной состоится сегодня, при этом каждая сторона освободит 115 заключенных, как заявил представитель правительства ОАЭ. Это будет первый такой обмен с тех пор, как Украина начала свои операции в России в этом месяце. Российское новостное агентство РИА, ссылаясь на Министерство обороны России, также подтвердило это. Сообщается, что российские солдаты, взятые в плен украинцами во время их операций в Курской области, в настоящее время находятся на территории Белоруссии. Это будет седьмое подобное соглашение, посредничество в котором осуществлялось ОАЭ с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года. ОАЭ, близкий союзник США в сфере безопасности, сохранили положительные отношения с Москвой несмотря на продолжающийся конфликт, вызывая недовольство западных правительств. Одновременно отношения с Киевом также укрепились.

13:16 Президент Польши Дуда и премьер-министр Литвы Симоните присоединились к киевским празднованиям Сегодня Украина отмечает свой 33-й День независимости, и президент Украины Владимир Зеленский приветствует президента Польши Анджея Дуду и премьер-министра Литвы Ингриду Симоните на празднованиях в Киеве. Фотографии с мероприятия были размещены в офисе украинского президента.

12:56 Умеров: Латвия поддерживает Украину военной помощью в размере 126 миллионов долларов в 2024 годуЛатвия пообещала выделить 126 миллионов долларов (112 миллионов евро) в виде военной помощи Украине в этом году и планирует расширить инициативу дронов. Об этом объявил на Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров. Ранее он встречался с латвийской делегацией, возглавляемой министром обороны Латвии Андris Spruds. По словам Умерова, одним из главных вопросов обсуждения было усиление коалиции дронов, где Латвия берет на себя ведущую роль. Латвия предоставит Украине тысячи дронов для помощи в отражении значительной российской агрессии. В настоящее время в коалицию входят многие страны, отметил Умеров.

12:16 Зеленский дает добро на вступление Украины в Международный уголовный судПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ратифицирующий Римский статут, что является значительным шагом на пути к интеграции Украины в ЕС. Ранее этот шаг поддержал украинский парламент. Международный уголовный суд выдал ордера на арест лиц, таких как президент России Владимир Путин.

11:38 "Украина покидает объятия Москвы": Зеленский подписал закон о запрете пророссийской православной церквиВ День независимости Украины президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий российско-управляемую украинскую православную церковь. Зеленский назвал этот шаг средством укрепления суверенитета Украины. Текст закона был опубликован на сайте украинского парламента сегодня. Парламентарии поддержали законопроект во вторник, запрещающий религиозные организации с связями с Москвой. Россия осудила это решение. Закон требует, чтобы религиозные организации разорвали связи с Россией к определенной дате. При его реализации Украинская православная церковь может обрести независимость от влияния Москвы, как заявил Зеленский.

11:02 СМИ: Взрыв на российском арсенале после удара дрономПохоже, что Украина успешно атаковала российскую военную базу. Независимый новостной портал Astra сообщает, что украинские беспилотники атаковали российский арсенал боеприпасов в Воронежской области. Удар был нанесен по складу вблизи Острогожска, примерно в 100 километрах к югу от Воронежа. Местные чиновники не упоминают о складе боеприпасов, но губернатор Александр Гусев объявил чрезвычайное положение в трех деревнях из-за пожара и осколков взрывов. Не было повреждено гражданских зданий, но потребовались экстренные меры в трех поселениях, где было эвакуировано 200 человек. Две женщины получили ранения, одна из которых была госпитализирована.

10:26 Зеленский: Война "возвращается" в РоссиюПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что война "возвращается" в Россию. В своем послании в День независимости Зеленский заявил, что Россия пыталась "уничтожить" Украину своей агрессией, но вместо этого Украина отмечает свой 33-й День независимости. "И то, что враг навязал нашей земле, теперь возвращается к своему источнику", - сказал Зеленский. По словам Зеленского, видеообращение было снято на границе, где Киев начал свою внезапную атаку на Россию 6 августа.

09:54 Россия объявляет чрезвычайное положение в части Воронежской области из-за атак дроновРоссия объявила чрезвычайное положение в части Воронежской области, граничащей с Украиной, после ночных атак дронов. Об этом объявил местный губернатор Александр Гусев в Telegram. Российские силы перехватили пять дронов, но обломки вызвали пожар, который привел к взрыву взрывчатых веществ, потребовав экстренных мер в трех поселениях. Примерно 200 человек были эвакуированы из этих районов, и две женщины получили ранения после инцидента. Не было повреждено гражданских зданий, но ситуация требовала немедленного внимания.

08:48 Зеленский: "Мы медленно, но верно оттесняем российскую армию от Харькова"Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия оттесняется от Харьковской области. В своем вечернем видеообращении Зеленский заявил, что украинские силы успешно отразили попытки России продвинуться на Харьков и уничтожить город и всю Харьковскую область с мая. "Мы медленно, но верно оттесняем российскую армию", - заявил Зеленский.

08:10 Власти сообщают о 10 раненых в результате обстрела Харьковской областиДесять человек получили ранения в результате обстрела Харьковской области вчера, сообщает государственное новостное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на главу военной администрации Харьковской области Олега Прокудина.

07:54 В Сумской области ракетные удары по объектам сельскохозяйственного назначенияРоссийские ракеты ударили по нескольким объектам сельскохозяйственного назначения в Сумской области Украины. Об этом объявило региональное управление прокуратуры, как сообщает Ukrinform. Вчера днем российские войска начали ракетный обстрел объектов сельскохозяйственного назначения, говорится в заявлении.

07:29 Отчет: Взрыв на российском складе боеприпасов в Воронеже вызван ударом дронаУдар дрона в российской области Воронеж вызвал пожар и взрыв взрывчатых веществ прошлой ночью, сообщает "Киевский независимый" со ссылкой на губернатора Александра Гусева. Российские подразделения ПВО якобы сбили несколько беспилотных летательных аппаратов над областью, что привело к пожару и взрыву на неопознанном объекте. Российский Telegram-канал Astra заявил, что взрыв произошел на складе боеприпасов в Острогожске. В последние месяцы украинские силы провели серию ударов дронов по военной инфраструктуре и нефтяной промышленности России.

06:53 США вводят санкции против более 400 организаций и лиц Соединенные Штаты вводят санкции против более 400 организаций и лиц, согласно заявлению Госдепартамента США, якобы поддерживающих конфликт России в Украине. "Сегодняшние меры направлены на то, чтобы ударить по России там, где ей больнее всего", - сказал Аарон Форсберг, директор по политике экономических санкций в Госдепартаменте США. Меры затрагивают различные секторы, в том числе энергетический сектор России и компании в Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. В список также включены китайские компании, подозреваемые в оказании помощи Москве в обходе западных санкций и укреплении своей военной мощи, например, отдел импорта-экспорта компании Dalian Machine Tool Group, который, как сообщается, поставил двойное использование товаров на сумму $4 млн российским компаниям. Представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнью выразил несогласие Китая с односторонними санкциями, заявив, что нормальные коммерческие отношения между Китаем и Россией не должны нарушаться.

06:18 Белоруссия и Китай укрепляют связи в области безопасности Белоруссия и Китай согласились усилить сотрудничество в сфере безопасности, сообщает украинская газета "Киевский независимый". Помимо усиления военной кооперации, страны также стремятся к более тесным связям в финансовом и энергетическом секторах. Они также хотят усилить сотрудничество в цепочках поставок промышленности.

04:38 Премьер-министр Великобритании Стармер обещает долговременную поддержку Украине в ее национальный день Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещалcontinued support to Ukraine on its national day. "Мое послание ко всем украинцам, будь то на передовой или проживающим во втором доме в Соединенном Королевстве, ясно: мы с вами сейчас и навсегда", - заявил Стармер в послании доброй воли. Он подтвердил свою приверженность в разговоре с президентом Украины Володимиром Зеленским, когда посетил Лондон несколько недель назад. Не только британское правительство, но и вся страна поддерживает Украину, сказал Стармер. "Мы поддерживаем вас столько, сколько вам нужно". Премьер-министр закончил свое послание украинским приветствием "Слава Україні" (Слава Україні).

01:29 Норвегия дает разрешение на производство и финансирование 155-мм гранат для Украины

Норвегия одобрила запрос Украины на производство 155-мм гранат. Кроме того, Норвегия обещала профинансировать проект. Норвежская компания Nammo подписала соглашение с украинской компанией по обороне о лицензировании производства артиллерийских гранат за счет Норвегии. "Норвегия в настоящее время оказывает помощь, поставляя боеприпасы из своих собственных запасов и напрямую от промышленности. Теперь Nammo хочет поделиться своими планами с Украиной, чтобы украинские вооруженные силы могли быстрее пополнить запасы", - заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арольд Грам.

23:54 Кисеветер о происшествии на базе НАТО в Гейленкирхене: Являются ли они мишенью гибридной войны России?

После эскалации уровня предупреждения на базе НАТО в Гейленкирхене и сообщений о возможных российских атаках беспилотниками политики безопасности Германии призывают к осторожности. "Мы должны признать, что Германия уже давно является целью гибридной войны России, что делает военные объекты и особенно те, которые относятся к НАТО на территории Германии, мишенью возможных диверсий и шпионажа", - сказал эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кисеветер газете "Тагесшпигель". Ранее уровень безопасности на базе НАТО в Гейленкирхене был временно повышен до второго по высоте уровня, "Чарли", из-за потенциальной угрозы. По словам Кисеветера, база в Гейленкирхене является важным объектом для НАТО, поскольку там базируется система раннего предупреждения и управления полетом AWACS. "Уровень безопасности 'Чарли' свидетельствует о том, что НАТО принимает соответствующие меры предосторожности, такие как противодействие возможным полетам беспилотников, и есть признаки потенциальной опасности", - добавил Кисеветер. Однако повышенная угроза и опасность российских атак не являются чем-то новым.

Латвия объявила о самой крупной поставке беспилотников в Украину на данный момент. Всего 1400 беспилотников, произведенных в Латвии, сейчас готовы, как подтвердил министр обороны Латвии Андрис Спрудс на различных платформах. Это завершает приобретение более 2700 беспилотников от собственной промышленности Латвии. Наравне с Великобританией Латвия возглавляет альянс по поставке миллиона беспилотников в Украину. Другие члены альянса, такие как Германия, обязались поддержать производство беспилотников и поставить Украине беспилотники и запасные части.

9:34 PM: Байден обещает дополнительную военную помощь Украине - с акцентом на противовоздушную оборону

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно Белому дому, пакет помощи включает в себя зенитные ракеты, оборудование для защиты от беспилотников, противотанковые ракеты и боеприпасы. Байден подтвердил неуклонную поддержку США украинскому народу Зеленскому. Финансовые детали нового пакета помощи не были раскрыты.

9:29 PM: Зеленский призывает к немедленной поставке оружия

Вооруженные силы Украины в значительной степени зависят от международной помощи. Президент Зеленский срочно призывает западных союзников Украины поставлять обещанные партии оружия. "На передовой мы сражаемся не словами 'завтра' или 'скоро', а снарядами и техникой", - сказал он в вечернем обращении по видеосвязи. По его словам, Украина ждет поставок оружия или оборудования, которые были обещаны и согласованы, но еще не доставлены. Он не предоставил дальнейших подробностей.

8:58 PM: Жители Курска чувствуют себя брошенными: "Каждый сам по себе"

В ходе продолжающихся боев в южном российском регионе Курск местные жители, похоже, все больше разочаровываются: в власти, которую они считают покинувшей их, в украинскую военную сторону и даже в свою собственную армию. 28-летняя жительница поделилась своими мыслями с "Московскими временами", сказав: "Для России мы всего лишь кусок карты. Для украинцев - сторонники режима Путина. Здесь каждый сам по себе". Она обвинила власти в обмане и преуменьшении необходимости беспокоиться. 32-летний житель отметил, как люди винят Украину за нападение и ставят под сомнение компетентность российской армии, "Как они могли просмотреть сбор такого большого числа украинских войск у границы?" Если раньше были люди, сочувствующие Украине или нейтральные, их позиция теперь превратилась в сильную злость, сказал он. Еще один житель Курска добавил: "Украина сейчас точно не наш союзник". Однако волонтер Красного Креста в Курске заявила, что у нее нет враждебности к Украине, видя их "просто жертвами ситуации".

