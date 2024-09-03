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Лондон оправдывает приостановку разрешения на экспорт оружия.

Израилевые поставки временно приостановлены или отложены

 and  Anthony Ross
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Замораживание разрешений на экспорт огнестрельного оружия из Лондона оправдано
Замораживание разрешений на экспорт огнестрельного оружия из Лондона оправдано

Лондон оправдывает приостановку разрешения на экспорт оружия.

Министр обороны Великобритании Джон Хили выступил в защиту временной приостановки выдачи некоторых лицензий на экспорт оружия Израилю. В интервью Times Radio он заявил, что это не окажет существенного влияния на безопасность Израиля. Хили отметил, что у Великобритании есть юридический долг, но это не меняет ее сильной приверженности поддержке права Израиля на самооборону.

Великобритания не поставляет оружие в Израиль напрямую, но выдала около 350 лицензий британским производителям оружия. Теперь правительство приостановило 30 из них, в том числе детали для самолетов и дронов. Они указали на возможность того, что эти товары могут быть использованы для серьезных нарушений международного гуманитарного права.

Это решение вызвало критику со стороны оппозиции консерваторов, израильского руководства и британских еврейских общин.

Хили ранее предупредил своего израильского коллегу, Йоава Галанта, о этом шаге. Галант воспринял звонок как недружественный, по словам Хили. "Это понятно, но иногда именно близкие люди должны говорить самые жесткие truths", - сказал Хили.

В документах, представленных правительством Великобритании для обоснования этого решения, они заявили: "Израиль не выполнил свои обязанности как оккупирующей силы по обеспечению основных поставок для населения Газы в рамках своих возможностей".

Также они указали на "обоснованные утверждения о плохом обращении с заключенными", которые свидетельствуют о том, что по крайней мере некоторые случаи могут нарушать международное гуманитарное право.

Другие страны могут почувствовать необходимость последовать примеру Великобритании, приостановив выдачу лицензий на экспорт оружия. Важно, чтобы международное сообщество обратило внимание на потенциальные нарушения прав человека в отношении палестинцев Израилем.

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