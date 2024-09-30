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Логан Пол и его партнерша Нина Агдаль объявляют о рождении первого ребенка.

Логан Пол познакомил общественность со своим первенцем с партнершей Ниной Адал, поделившись новостью в Инстаграм в воскресенье

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута

Логан Пол и его партнерша Нина Агдаль объявляют о рождении первого ребенка.

Привет, Эсме́ Агдаль Пол присоединился к разговору, - напечатал он, сопровождая снимком себя и Агдаль, держащих на руках новорожденную дочь.

После перехода от YouTube-сенсаций к реслингу WWE Пол и Агдаль, известная датская модель, объявили о своей помолвке в июне 2023 года. Ранее они сообщили о своей первой беременности в апреле.

Родственники Пола и другие YouTubеры засыпали его пост поздравлениями. Его брат Джейк, также известный в интернете, прокомментировал: "БЕЗУМНО РАД ДЛЯ ТЕБЯ!", а их мама Пэм Степник сказала: "Бабушка Пэмми тоже здесь! Спасибо, Логан и Нина, за то, что благословили нас этим маленьким ангелом! Лучшее сотрудничество!"

Майк Маджлак, бывший менеджер по маркетингу и ныне известный благодаря сотрудничеству с Полом, добавил: "Дядя Майк на вечеринке", а Аманда Серни добавила: "У нее глаза Нины, красавица! Поздравляем клан Агдаль-Пол!"

Известный своим огромным присутствием на YouTube и имеющий 23,6 миллиона подписчиков, Пол нажился на своей интернет-славе, запустив успешный, но спорный энергетический напиток Пульс, содержащий в шесть раз больше кофеина, чем стандартная банка Coca-Cola. За кадром он также прославился в WWE, завоевав титул США в июне 2023 года.

После завоевания титула США в июне 2023 года Логан Пол и его невеста Эсме́ Агдаль решили отметить это частным развлечением дома. Пока они наслаждались своим счастьем, фанаты Пола с нетерпением ждали обновлений о их семейной жизни, выражая свой энтузиазм по поводу развлечений и моментов близости новорожденного.

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