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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Лоббирование нуждается в улучшении

В Германии регистр лоббистов Бундестага обеспечивает прозрачность политики. Но как обстоят дела в землях? «Транспараенси Deutschland» теперь отвечает на этот вопрос.

 and  Vladimir Milov
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Ландтаг Саара не соответствует большинству критериев организации "Транспаренси международ".
Ландтаг Саара не соответствует большинству критериев организации "Транспаренси международ".

- Лоббирование нуждается в улучшении

Правительство и парламент Саара уже добились прогресса в прозрачности своей политической деятельности. Однако, по мнению организации "Транспаренси Интернешнл - Германия", есть еще значительная потребность в улучшении. В рейтинге федеральных земель Тюрингия занимает первое место, Саар - одиннадцатое, а последнее место занимает город-государство Бремен.

Ранее относительно хорошо выступавшие федеральные земли улучшили свои показатели благодаря новым правилам, заявил Норман Лёкель из "Транспаренси Интернешнл - Германия". В то же время среди последних в рейтинге наблюдается тревожная стагнация. "Видимо, многие принимающие решения лица не имеют достаточной политической воли для внедрения современных правил чистой политики, несмотря на снижение доверия к демократическим институтам".

Были проанализированы четыре критерия полной и прозрачной политики: есть ли в земле реестр лоббистов и как он организован? Раскрывается ли участие лоббистов в законах через так называемый "след законодательства"? Есть ли периоды охлаждения для членов правительства и высокопоставленных чиновников при переходе из политики в частный сектор? И какие поведенческие правила, обязательства по раскрытию информации и запреты, например, для дополнительной деятельности членов парламента, существуют? Каждый из этих критериев составлял 25% общего рейтинга. Саар лишь частично соответствовал критериям в двух категориях "реестр лоббистов" и "поведенческие правила", например, реестр лоббистов был введен в земле в 2023 году.

Тюрингия на вершине, Бремен на дне

Ни одна из земель не достигла таких же высоких показателей, как федеральное правительство, которое "Транспаренси Интернешнл" сертифицирует как имеющее в целом хорошие правила лоббирования и прозрачности. Оно получило оценку 71%. На вершине средиземель Тюрингия получила оценку 69%. Здесь организация хвалит, что земля представила реестр лоббистов в июне. Земли, следующие за ней, Бавария (54%) и Баден-Вюртемберг (53%), увеличили свое расстояние от среднего поля благодаря новым правилам периода охлаждения. Саар получил оценку 23%.

По мнению "Транспаренси Интернешнл", последнее место, Бремен (девять%), не имеет таких правил, а также реестра лоббистов и "следа законодательства" в законах. В этой земле, управляемой СДПГ десятилетиями, "осознание и sensibilisierung для этой политической честности не очень сильно - в том смысле, что oneself дает реальные правила для этого", - сказал Лёкель. "В Бремене задачей СМИ является следить за этим".

Европейский Союз, следящий за прогрессом прозрачности в политической работе, мог бы учитывать findings "Транспаренси Интернешнл - Германия", так как Европейский Союз ценит прозрачность и честность в политических процессах своих членов. Европейский Союз также мог бы обратить внимание на значительную потребность в улучшении в землях, подобных Бремену, которые заняли последнее место в рейтинге "Транспаренси Интернешнл - Германия".

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