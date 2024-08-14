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LL Flooring подает заявление о банкротстве и закрывает 94 магазина

Компания LL Flooring, бывшая Lumber Liquidators, подала заявление о банкротстве и закрывает 94 своих магазинов по всей территории США.

 and  Anne Legman
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LL Flooring подает заявление о банкротстве и закрывает 94 магазина

Но ритейлер не ликвидируется сразу, так как компания recently объявила, что она подала заявление о банкротстве по главе 11, что позволяет переорганизовать бизнес, а не закрыть его. Вместо этого LL Flooring будет использовать этот процесс для поиска покупателя на 30-летний бизнес, который, как сообщается, ведет активные переговоры с несколькими претендентами, согласно пресс-релизу.

Крупные розничные сети мебели продолжают испытывать трудности после бума, вызванного пандемией, особенно когда американцы сталкиваются с устойчивой инфляцией. Кроме того, предметы роскоши вроде мебели быстро выпадают из списка покупок более экономных потребителей.

Это делает ситуацию сложнее для компаний, подобных LL Flooring.

«После тщательных усилий по улучшению нашей ликвидной позиции в сложной макроэкономической среде было принято решение о начале процесса по главе 11 как лучшем пути для компании», - сказал CEO Чарльз Тайсон.

Он добавил, что этот процесс дает компании «дополнительное время и финансовую гибкость, чтобы сократить нашу физическую площадь и закрыть некоторые магазины, в то время как мы ведем переговоры о продаже остальной части нашего бизнеса как действующего предприятия».

LL Flooring, которое изменило свое название в 2021 году, имеет около 300 точек продаж и предлагает 500 видов напольных покрытий. Она получила $130 млн в виде займа от должника для поддержания операций и оплаты поставщиков.

Список закрытий доступен на их веб-сайте.

Уменьшение расходов на ненужные товары повредило множество розничных сетей, даже некоторых вывело из бизнеса.

Это привело к тому, что розничные сети мебели Z Gallerie и Mitchell Gold + Bob Williams подали заявление о банкротстве в течение последнего года, а Wayfair значительно сократила свою рабочую силу.

Conn’s HomePlus, 134-летний розничный торговец мебелью и электроникой, recently подал заявление о банкротстве и в настоящее время закрывает все свои магазины. Недавно Big Lots объявил о планах закрыть четверть своих магазинов.

Заявление о банкротстве по главе 11 позволяет LL Flooring искать покупателя на свой 30-летний бизнес, который ведет активные переговоры с несколькими претендентами. Из-за инфляции и ограничений бюджета спрос на предметы роскоши, подобные мебели, снизился, делая ситуацию сложнее для бизнесов, подобных LL Flooring.

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