"Ливерпуль" начинает с триумфа, а "Салах" ставит веху в своем пост-Клоппе.

Ливерпуль ФК празднует победу в пост-Клопповский период: Красные встретились с Ипсвичем на глазах поп-звезды Эда Ширана, в итоге одержав трудную победу. Футболист Мо Салах вписал свое имя в историю.

Арне Слот начал свою работу в Ливерпуле ФК после Юргена Клоппа с победы в матче Премьер-лиги в субботу. Ливерпуль одержал победу со счетом 2:0 над только что вышедшим в премьер-лигу Ипсвичем, несмотря на трудное начало. Слот, перешедший из Feyenoord Rotterdam, сменил Клоппа после девятилетнего пребывания последнего в клубе.

Голы от Диогу Жота (60') и звездного форварда Мохамеда Салаха (65') обеспечили победу Слота в дебютном матче. Домашний дебют Слота запланирован на 4 сентября против Брентфорда, а первый серьезный вызов - матч против заклятых врагов Манчестер Юнайтед 1 сентября.

Слот выбрал Жоту в качестве главного форварда, в то время как Дарвин Нуньес и звезда Евро Коди Гакпо сидели на скамейке запасных в первом тайме. Ипсвич казался более опасным в начале правления Слота, и только за минуты до перерыва Тренту Александр-Арнольду (45') представился шанс, но он промахнулся мимо ворот.

Ливерпуль набрал обороты во втором тайме. Жота (59') едва не забил головой с близкого расстояния, но быстро исправился, точно пробив после паса от Салаха. Египтянин затем добавил еще один гол, получив прекрасную передачу от Доминика Собoszляи.

Салах, лучший бомбардир Ливерпуля, также стал единственным рекордсменом Премьер-лиги в своем 350-м матче за Красных в первый день сезона. Это седьмой раз за восемь лет, когда Салах добивается этого достижения в Премьер-лиге, за исключением прошлогодней ничьей с Челси. Ранее Салах делил этот рекорд с Алэном Ширером, Уэйном Руни и Фрэнком Лэмпардом, все они уже завершили карьеру.

В субботу Арсенал, занявший второе место в прошлом сезоне, сыграет против Волсвольфа (4 pm/Live stream на RTL+), а действующие чемпионы Манчестер Сити встретятся с Челси в воскресенье.

Победа Арне Слота с Ливерпулем ФК в матче Премьер-лиги против Ипсвича стала его первой победой в престижной лиге в качестве преемника Клоппа. В том же сезоне Премьер-лиги Ливерпуль, возглавляемый Салахом, одержал победу со счетом 2:0 над Манчестер Юнайтед, еще больше продемонстрировав свою силу в соревновании.

Читайте также: