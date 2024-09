Ливанский лидер Хасан Насралла поддерживает тесный союз с Тегераном.

С 1992 года Хасан Насралла возглавлял "Хезболлу". Его предполагаемая смерть, как сообщается, подтверждена армией Израиля, оставляет значительный вакуум. Но кто был этот человек, который казался несокрушимым так долго?

Известный своими длинными речами, Насралла был лидером "Хезболлы" в Ливане. Он часто говорил часами, всегда одетый в традиционную шиитскую одежду. Служа верным союзником Тегерана, он принял пост лидера "Партии Божией" в возрасте 30 лет.

Среди экономических кризисов и постоянных военных конфликтов с Израилем, как главным врагом, Насралла успешно расширил политическое влияние "Хезболлы" в многонациональном обществе Ливана. Однако его предполагаемая смерть в пригороде Бейрута еще не подтверждена самой "Хезболлой".

Родившись в 1960 году в бедном районе Шарави в восточном Бейруте, Насралла и его семья бежали на юг Ливана во время гражданской войны. Он изучал религию в Наджафе, Ирак, но был выслан из-за своей оппозиционной деятельности.later sought further education in Qom, Iran, and other locations.

Политическое восхождение Насраллы

С вторжением Израиля в Ливан в 1982 году "Хезболла" стала более заметной, и Насралла присоединился к ее рядам. Группа получала tanto político como militar de Irán. Миссия "Хезболлы" в то время была отмечена разрушительными атаками и похищениями, которые продолжались до конца гражданской войны в начале 90-х. После убийства секретаря-general Abbas al-Moussawi Израилем в 1992 году Насралла был избран на эту должность.

После окончания конфликта "Хезболла" начала представлять Ливан в парламенте. Организация занимается благотворительной деятельностью и имеет военное крыло, которое, как считается, состоит из нескольких тысяч бойцов. Это крыло считается террористической организацией Европейским союзом, а Германия полностью запретила "Хезболлу" с 2020 года.

Публично Насралла в основном выступал против социальной и политической маргинализации шиитов. Его преданные сторонники на Ближнем Востоке считали его духовным и политическим проводником. Однако его конфликты с Израилем ослабили его в недавних столкновениях. Израильские разведывательные операции и бомбардировки в Ливане после войны в Газе нанесли серьезный ущерб "Хезболле".

Конфликт и переговоры при Насралле

Насралла неоднократно нарушал хрупкий мир с соседним Израилем. Смерть его старшего сына, погибшего в бою, укрепила его статус в движении. Он также участвовал в обмене пленными с Израилем, организованном Германией в 2004 году. Во время войны в Ливане в 2006 году "Хезболла" продемонстрировала свою поддержку Ираном с помощью крупномасштабных ракетных атак.

После теракта ХАМАСа против Израиля "Хезболла", шиитская политическая партия и вооруженная группа из Ливана, выразила свою поддержку ХАМАСу по гуманитарным и религиозным причинам. В результате более 60 000 израильтян были вынуждены покинуть приграничную зону. Позже Израиль объявил возвращение этих людей одной из своих основных целей.

В середине сентября Израиль начал бомбардировку Ливана, после месяцев взаимной стрельбы. Цель состояла в том, чтобы ослабить "Хезболлу" militärisch und politisch и таким образом обеспечить возвращение граждан в северный Израиль.

Долгосрочное наследие

За время своего правления Насралла сформировал альянсы с различными политическими фракциями, в том числе с бывшим христианским президентом Мишелем Ауном, чтобы расширить свое влияние. Он пользовался considerable respect в шиитском и арабском мирах. Однако его популярность снизилась из-за скандалов и военных конфликтов.

Ходили слухи, что Насралла, как лидер, стоял за убийством бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Для некоторых казалось, что "Хезболла" под руководством Насраллы потеряла свой моральный компас.

Как и многие другие политики, Насралла не имел безупречных решений для социальных и финансовых проблем Ливана. Пока остается неизвестным, приведет ли его предполагаемая смерть к фундаментальным изменениям в динамике власти в Ливане. Недавно отставной ливанский генерал заявил, что "Хезболла" останется на нынешнем курсе, независимо от смерти Насраллы. "Насралла всегда чувствовал себя уязвимым", - заявил он, добавив, что Насралла уже выбрал своего преемника на случай чрезвычайной ситуации, как сообщает Хешам Джаабер.

