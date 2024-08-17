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Ливан оплакивает трагические потери, вызванные "израильскими авиаударами"

 and  Carmen Simpson
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В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен направится в Израиль, продолжая свои усилия по...
В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен направится в Израиль, продолжая свои усилия по установлению режима прекращения огня путем переговоров.

Ливан оплакивает трагические потери, вызванные "израильскими авиаударами"

Переговоры о перемирии в Газе запланированы на следующую неделю, и президент США Джо Байден считает, что сделка может быть достигнута. Сообщается, что они ближе к согласию, чем когда-либо прежде. Одновременно, якобы израильская ракета поразила жилое здание в Ливане.

Текущие переговоры о перемирии в конфликте в Газе направлены на заключение сделки к следующему неделе. Однако трагические жертвы продолжаются на Ближнем Востоке. По меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара по жилому зданию в южном регионе Ливана, как сообщается в официальных отчетах. Трое человек также были ранены в предполагаемом израильском нападении, как подтвердили Министерство здравоохранения Ливана и источники ливанской безопасности. К сожалению, Израильская армия все еще не выступила с заявлением.

С начала конфликта в Газе между Израилем и ХАМАС более десяти месяцев назад, милиция Хезболла, союзник ХАМАС, регулярно обстреливала районы северного Израиля. В ответ Израильская армия упорно обстреливает районы в окружающей стране.

Политическое руководство Ирана, которое поддерживает ХАМАС и Хезболлу в их борьбе против Израиля, остается скептичным в отношении шансов на перемирие в Газе. На платформе X иранский министр иностранных дел Али Багери Кани заявил, что Израилю нельзя доверять. Он получил обновления от катарского эмира Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани о ходе переговоров. Он настоял на прекращении военной кампании Израиля в секторе Газа.

Оптимизм Байдена

Хотя посредники в столице Катара Дохе не смогли добиться прорыва в перемирии в пятницу, как сообщается в совместном заявлении, переговоры были признаны полезными. В них упоминалось предложение, которое пытается преодолеть оставшийся разрыв и совпадает с принципами мирного плана, предложенного президентом США Джо Байденом в мае, который ХАМАС не хочет пересматривать.

Еще одно высокоуровневое совещание запланировано на конец следующей недели в столице Египта Каире. Переговорщики будут продолжать работать над закрытием оставшихся разрывов до этого момента.

Байден выразил надежду. "Мы ближе, чем когда-либо были", - прокомментировал он на мероприятии в Белом доме. "Мы гораздо ближе, чем были три дня назад". Госсекретарь США Antony Blinken планирует посетить Израиль в ближайшие выходные, чтобы усилить "интенсивные дипломатические усилия" на месте, как сообщает представитель его министерства. Цель состоит в том, чтобы завершить соглашение. "Необходима осторожность, чтобы избежать действий, которые могут сорвать этот процесс", - предупредил Байден в заявлении.

По словам египетского министра иностранных дел Бадра Абдельатти, перемирие может предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Месть была клятвенно обещана Ираном и Хезболлой после убийства зарубежного лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране, столице Ирана, и военного командира Хезболлы более двух недель назад. С тех пор ожидалось нападение. Если перемирие будет объявлено в Газе, ни Иран, ни Хезболла, в основном поддерживаемые Ираном, могут не начать более масштабную, возможно, скоординированную атаку против Израиля.

Байден поговорил с египетским президентом Абдель Фаттахом аль-Сиси и эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани после переговоров в Дохе, как объявил Белый дом. Американские официальные лица считают, что процесс близок к завершению и они планируют встретиться снова на следующей неделе в Каире, чтобы "finally conclude this process".

Проблема остается

Официальный представитель признал, что процесс остается очень трудным и сложным, с "неприятными" аспектами в предлагаемом соглашении, такими как обмен "большим количеством палестинских заключенных" из израильских тюрем на невинных заложников. Сделка, как он сказал, "далека от идеала", но соответствует принципам, изложенным президентом Байденом, и поддерживается Советом Безопасности ООН.

В мае Байден представил трехфазный план по прекращению конфликта в Газе. На первой фазе определенная группа заключенных будет освобождена во время шестинедельного перемирия в обмен на освобождение палестинских заключенных, находящихся в Израиле. Вторая и третья фазы предусматривают постоянное прекращение боевых действий, освобождение оставшихся заключенных и начало восстановления сильно поврежденного сектора Газа.

ХАМАС и террористы из Газы атаковали южный Израиль 7 октября 2023 года, в результате чего погибло более 1200 человек и было захвачено 250 заложников. Это событие спровоцировало войну. По данным министерства здравоохранения ХАМАС, с тех пор в Газе были убиты более 40 000 человек. Это число не различает между гражданскими и combattants и не может быть проверено.

В этом контексте Комиссия, скорее всего, относится к международному органу или посредникам, которые ведут переговоры о перемирии в Газе. Вот два предложения, содержащие это понятие:

Переговоры о перемирии в Газе ведутся под эгидой международного органа, известного как Комиссия.После переговоров в Дохе Комиссия соберется в Каире в конце следующей недели, чтобы продолжить работу над закрытием оставшихся разрывов.

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