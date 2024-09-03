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Ливан: бывший глава Центрального банка Саламе арестован по обвинению в хищении денег

Опровергает все утверждения

 and  Grigoriy Williams
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Власти Ливана арестовали бывшего губернатора центрального банка Саламех по обвинению в присвоении...
Власти Ливана арестовали бывшего губернатора центрального банка Саламех по обвинению в присвоении средств

Ливан: бывший глава Центрального банка Саламе арестован по обвинению в хищении денег

Власти в Ливане арестовали Риада Саламеха, бывшего главу центрального банка страны и международного беглеца, по обвинению в растрате. Прокурор отдал распоряжение об его заключении под стражу во вторник после трехчасового допроса, сообщает AFP со ссылкой на судебные источники. Сообщается, что Саламех перевел более $40 миллионов (около €36 миллионов) из центрального банка в зарубежные счета.

Салемех обвиняется в накоплении значительного состояния в течение трех десятилетий на посту в банке. Кроме растраты, он подозревается в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов в различных странах, в том числе в Германии. Он продолжает настаивать на своей невиновности. Саламех подал в отставку с поста в июле прошлого года. Его часто называют одной из ключевых фигур, ответственных за экономический кризис в Ливане, начавшийся в конце 2019 года.

По словам судебных источников, Саламеха перевели в тюрьму в районе Бейрута Эш-Рафаия, где он может быть заключен под стражу без официального предъявления обвинений в течение четырех дней. Французские власти добиваются выдачи Саламеха по обвинению в финансовых правонарушениях, и Интерпол выдал "красный уведомительный ордер" на его арест и экстрадицию. Однако Ливан отказывается выдавать своих собственных граждан.

Ливан заморозил банковские счета Саламеха, а Великобритания, Канада и США ввели против него санкции. Германия отменила ордер на арест Саламеха в июне, сославшись на то, что он больше не может использовать свой пост для сокрытия доказательств. Тем не менее, судебное решение сохранило "серьезные подозрения" в отношении обвинений против него. В марте 2022 года Германия, Франция и Люксембург конфисковали активы Саламеха, стоимость которых составляет €120 миллионов.

Французские власти продолжают добиваться выдачи Саламеха по обвинению в финансовых правонарушениях, а Ливан отказывается выполнить запросы на экстрадицию. Несмотря на то, что Германия отменила ордер на арест, суд в Германии сохранил "серьезные подозрения" в отношении Саламеха по обвинению в финансовых правонарушениях.

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