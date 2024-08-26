- Люкс Антон живет в Западном Альпах

Мировое население саксонских рысей пополнилось одним членом, с введением самца по имени Антон. Это последнее пополнение завершает программу reintroduкции исчезающего вида в этом регионе на текущий год. В настоящее время в западном Erzgebirge, близ границы с Чехией, проживают две самки и три самца рысей. План состоит в том, чтобы в следующем году ввести от пяти до шести дополнительных животных, стремясь к стабильности населения. Саксония в основном использует диких и зоопарковых животных для этой цели, с целью иметь 20 рысей к 2027 году.

Министр окружающей среды Вольфрам Гюнтер (Зеленые) дал это новое "саксонское" рысь имя Антон. Гюнтер лично выпустил его из транспортного ящика в дикую природу. В возрасте полутора лет Антон весил 17,3 килограмма после прикрепления GPS-ошейника в деревне Хютшроды, Тюрингия. В течение нескольких недель перед его выпуском он готовился с минимальным контактом с людьми и диета, состоящая исключительно из дикого мяса. Когда он рванул на свободу, его ненадолго видели, прежде чем он исчез в густой растительности.

Выпуск Антона в дикую природу еще больше обогащает биоразнообразие региона. С Антоном, присоединившимся к существующему населению рысей, кажется все менее вероятным, что саксонская рысь будет полностью уничтожена в этом регионе.

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