- Люк Мокридж считает ситуацию унизительной.

На этой неделе библейская цитата взята из 1 Петра 3:10: "Кто хочет прожить долгую и удовлетворяющую жизнь, должен быть осторожен в своих словах, избегать вредных речей и лжи."

Известный юморист и комик, известный своей способностью обращаться с спорными темами, кажется, задумался. Вопрос, заданный ему коллегами из "Spiegel", отражает общественные дебаты последних времен: "Вы чувствуете сдвиг в юморе, сужение его диапазона?"

Три года прошло с момента этого интервью, и я не могу найти более подходящего ответа, чем тот, который дал Ото Ваалкес.

"Не особенно," - отвечает он.

Эта точка зрения иллюстрируется карьерами комиков, добившихся значительного успеха благодаря своей готовности нарушать табу. Ваалкес задается вопросом: "Что происходит?" - когда видит шутки, которые так грубо мизогиничны, что ему "удивительно, насколько далеко можно зайти". В конце концов, он признает: "Нечего больше исследовать, и это просто становится некомфортно".

Воззрение Ото Ваалкеса может шокировать некоторых в нашей стране. В течение многих лет в культурных кругах ведущих изданий утверждалось, что спектр мнений сужается. Нужно быть осторожным со своей речью, чтобы не вызвать общественный гнев, волну "отменной культуры", которая закрывает карьеры или угрожает банкротством.

Эта статья посвящена Луке Мокриджу. Более того, она углубляется в его шутку о инвалидности, его открытость и дилемму, с которой сталкивается индустрия развлечений при работе с ним.

Luke Mockridge: Несовершенная ремесленность, интеллектуально нечестные оскорбления и нытье

Вопрос ("Вы чувствуете сдвиг в юморе, сужение его диапазона?") преследует немецкое общество с 1970-х годов. Элизабет Ноэль-Нойманн, основатель Института демоскопии Алленсбаха, когда-то назвала это явление "спиралью молчания". Согласно ее теории, люди, считающие, что их взгляды не представлены большинством, отказываются от публичного дискурса. В 1990-х и 2000-х годах людей беспокоила "политическая корректность", которая душила свободу слова и творчество. С 2010-х годов этот страх известен как "отменная культура". Сейчас люди даже не утруждают себя переводить страшилки с английского на немецкий.

Тем не менее, пространство для оскорбительного юмора и финансовой выгоды расширяется, а не сужается. Это верно независимо от таланта или мастерства комика. Марио Барт, Оливер Похер и Люк Мокридж добились успеха, несмотря на свой спорный юмор. Даже Крис Талл, который выступает как "Крис Талл", начал свою карьеру в "TV Total", шутя о инвалидах, гомосексуалах и чернокожих. Он регулярно заканчивал свои шутки о меньшинствах вопросом: "Можно ли это сделать?" Эти спорные футболки были популярным товаром в его собственном магазине. В 2017 году он выступал перед аудиторией из 12 000 человек в Кёльне, крича: "Мы сожжем это место - по сути, 'ночь Криса Талла'!"

Самое тревожное в этих комиках - не их пренебрежение табу. Вместо этого меня озадачивает отсутствие мастерства, поверхностный интеллект и самопожертвование, которые я вижу в этих людях. Люк Мокридж служит примером этих недостатков.

Когда "отменная культура" спит

Мокридж в основном скопировал свои шутки о спортсменах-инвалидах у американского комика Шейна Гиллиса. После общественного осуждения его объяснение состояло в том, что он работал над шутками с чемпионом мира по метанию копья среди карликов Матиасом Местером. Однако Местер soon дистанцировался от Мокриджа, заявив, что не работал с ним над программой и нашел оскорбительные замечания о Паралимпийских играх "нечувствительными и чрезмерно жестокими". Объяснение Мокриджа о его споре в подкасте не было ошибкой. На самом деле, в 2016 году Мокридж попал под огонь за унизительные замечания о людях с синдромом Дауна. "Отменная культура" кажется спавшей в тот момент.

Меня напоминает Дитер Нойр, который хвалит нарушение табу, а затем жалуется на обратную связь. В интервью "Фениксу" он сравнил критику, с которой столкнулся, с "человеческим погромом". Этот человек, который зависит от государственных средств и накопил значительное богатство, считает общественную критику в свой адрес оскорблением, подобным историческому преследованию евреев.

Погром.

Те, кто бросает жесткие слова, особенно против меньшинств, не могут выдержать подобного обращения с собой. Недостаток таланта, плохой юмор и самопожертвование становятся повторяющимися элементами тех, кто зарабатывает значительные деньги на расизме, сексизме, гомофобии и дегуманизации инвалидов.

Шоу Sat.1 с участием Лука Мокриджа, временно отмененное, называется "Что в коробке?". Те, кто не знаком с Интернетом с прошлого дня, узнают отсылку к фильму "Се7ен". Фильм заканчивается сериальным убийцей, который прячет отрубленную голову беременной женщины в картонной коробке, предлагая ее в ужасе мужу как кульминацию своего преступления. Растроенный детектив, когда ужасная правда становится очевидной, сетует: "Что в коробке?"

Большинство шуток о женщинах, инвалидах, ЛГБТК-сообществе и людях цвета кожи обычно лишены скрытой глубины или цели. Они не побуждают к размышлениям. Они служат легким source of amusement для комиков, которые используют эти темы. Кроме того, они предлагают легкое развлечение для тех, кто устал от "ловушки молчания", "политической корректности" и "отменной культуры". Эти люди гордятся своим пренебрежением к человечеству как формой бунта.

Комиксы, чья популярность в основном обусловлена ​​пushing boundaries, в конце концов, неизбежно достигают дна в плане морально приемлемости. В конце концов, становится некомфортно.

Я полностью согласен с чувствами Отто Ваалкеса.

В ответ на общественные дебаты о смене юмора и его границах, Ваалкес находит явную мизогинию в некоторых шутках "удивительной" и задается вопросом, "не осталось ли ничего для exploration" в дальнейшем pushing boundaries.

Скандал вокруг шуток Лука Мокриджа о инвалидности и меньшинствах иллюстрирует, как пространство для оскорбительного юмора и финансовой выгоды расширилось, несмотря на страх "отмены культуры", демонстрируя, что наблюдения Ваалкеса могут не быть всеобщими.

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