- Людвиг участвует в чемпионате Германии в рамках своего прощального тура.

Лаура Людвиг, звезда пляжного волейбола, находится в шаге от завоевания своего 8-го немецкого чемпионского титула после предыдущего матча на корте. В паре с Луизой Липманн из HSV она победила в полуфинале на Центральном корте в Тиминдорфер-Штраnde со счетом 2-0 (22:20, 21:13), обыграв Карлу Боргер и Лею Софию Кунст. Финальный матч Лауры состоится против действующих чемпионок Свеньи Мюллер из Гамбурга и Циньи Тиллманн из Дюссельдорфа в воскресенье (3:00). В их первой встрече европейские чемпионы победили, обыграв Сандру Итлингер/Ким ван де Вельде со счетом 2-0 (22:20, 21:14), но они упустили преимущество 11-8 в первой партии и позже отразили матч-бол.

На мужской стороне, Нильс Эллерс и Клеменс Виклер стремятся к потенциальному третьему подряд титулу. Олимпийские серебряные медалисты обеспечили свою победу 2-0 (21:17, 21:14) против Яника Аха/Луиса Хенриха в раунде лучших 8 команд и встретятся с Йонатаном Эрманном/Нейцем Земляком в полуфинале в воскресенье (11:00). В следующем матче Филипп Константин Хюстер/Луи Вюст встретятся с Максом Юстом/Робином Соуа в гамбургском дерби.

Лаура Людвиг готова завоевать свой 8-й чемпионский титул в пляжном волейболе после своей недавней победы в полуфинале со счетом 2-0. Тем не менее, действующие чемпионки Свенья Мюллер и Цинья Тиллманн представят вызов в финале, имея в активе победу в полуфинале.

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