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Федеральные земли ГерманииНовостиРио

Людвиг стремится захватить контроль над пляжным волейболом.

Карьера Лауры Людвиг по волейболу на пляже близится к концу. Осталось всего две соревнования. После окончания карьеры она планирует внести вклад в свой спорт.

 and  Mark Rodriguez
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Международная теннисистка Лора Людвиг объявила о своем уходе с мировой арены в Гамбурге.
Международная теннисистка Лора Людвиг объявила о своем уходе с мировой арены в Гамбурге.

- Людвиг стремится захватить контроль над пляжным волейболом.

После ухода из профессионального спорта легендарная чемпионка по пляжному волейболу Лаура Людвиг стремится сохранить связь со своим любимым видом спорта. "Я сделаю все, чтобы продолжать вносить вклад в пляжный волейбол и поддерживать его жизнь", - заявила 38-летняя Людвиг за несколько дней до элитного турнира Beach Pro Tour в родном городе Гамбурге. "Я бы хотела поделиться своим опытом и вложить в это свою страсть".

После раннего вылета в паре с Луизой Липпманн на Олимпиаде в Париже Людвиг объявила о завершении карьеры по окончании сезона. Элитный турнир в Гамбурге, который пройдет с четверга по воскресенье, станет для нее последним выступлением на международной арене. Через неделю она снова выйдет на площадку с Липпманн, чтобы сыграть свой прощальный матч на немецких чемпионатах в Тиминдорфе.

"Это идеальное время", - подчеркнула она в Гамбурге. "Было потрясающих 20 лет жизни и любви к игре, и я продолжу любить ее". Ее амбиции остаются непоколебимыми. "Мы еще раз разожжем страсть на площадке", - пообещала Людвиг. "Это наши последние два турнира вместе. Мы хотим насладиться ими, а не просто стоять на площадке".

В родном городе Гамбурге Лаура Людвиг выразила свой энтузиазм по поводу своего последнего выступления на элитном турнире Beach Pro Tour, который также проходит в ее любимом городе Рио-де-Жанейро. После завершения своей международной карьеры Людвиг планирует сохранить связь со спортом, возможно, через тренерскую или наставническую деятельность в Рио.

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