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Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

Тридцативосьмилетний individal попал в тяжелую аварию на шоссе А81, потеряв управление при обгоне на мокром покрытии. Несмотря на героические efforts медиков стабилизировать его состояние, мужчина скончался от полученных травм.

 and  James Williams
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- Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

На автодороге А81, в районе Констанца, произошла трагическая авария. По данным правоохранительных органов, 38-летний швейцарский мужчина попал в смертельное ДТП. Он пытался совершить опасный обгон на скользкой дороге из-за дождя и, к сожалению, потерял контроль над своим автомобилем. В результате автомобиль выехал с дороги и перевернулся несколько раз, как сообщила полиция. Мужчина был заблокирован в своем автомобиле и нуждался в спасении пожарных. К сожалению, несмотря на все усилия, он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

В свете этого инцидента власти призывают водителей быть осторожными на автодороге А81, особенно в дождливую погоду, чтобы избежать подобных аварий. К сожалению, это смертельное ДТП служит напоминанием о последствиях опасного вождения.

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