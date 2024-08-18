- Люди погибли после выброса на скользкую дорогу.

На автодороге А81, в районе Констанца, произошла трагическая авария. По данным правоохранительных органов, 38-летний швейцарский мужчина попал в смертельное ДТП. Он пытался совершить опасный обгон на скользкой дороге из-за дождя и, к сожалению, потерял контроль над своим автомобилем. В результате автомобиль выехал с дороги и перевернулся несколько раз, как сообщила полиция. Мужчина был заблокирован в своем автомобиле и нуждался в спасении пожарных. К сожалению, несмотря на все усилия, он получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия.

В свете этого инцидента власти призывают водителей быть осторожными на автодороге А81, особенно в дождливую погоду, чтобы избежать подобных аварий. К сожалению, это смертельное ДТП служит напоминанием о последствиях опасного вождения.

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