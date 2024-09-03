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КультураНовостиКто станет миллионером?

"Люди моего возраста слишком старые": смех от 81-летнего человека.

Во вторник на эпизоде 'Кто хочет стать миллионером?' при жизни телезрителей развернулось беспрецедентное противостояние молодых и старших положителей шейwear.

 and  Katherine Bradley
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Пուցիչ из Франкфурта-на-Майне Петра Танци изучает цифровые платформы в поисках общения.
Пուցիչ из Франкфурта-на-Майне Петра Танци изучает цифровые платформы в поисках общения.

Кто мечтает стать миллионером? - "Люди моего возраста слишком старые": смех от 81-летнего человека.

В понедельник, после эпизода "Неделя на 3 миллиона евро" шоу "Кто хочет стать миллионером?", во вторник нас ждет генерационный конфликт между людьми моложе 30 лет и старше 80. Одним из старших конкурсантов, завоевавших право на горячее кресло, стала Петра Танци из Франкфурта-на-Майне, которой в этом году исполняется 81 год. Во время беседы с ведущим Гюнтером Яухом он был поражен не только ее энергией. Она до сих пор работает на частичной основе секретарем по управлению ("мой босс приватизировал себя") и занимается онлайн-знакомствами.

"**Не на Тиндер?", - спрашивает Яух. "Я там тоже, потому что это бесплатно", - отвечает она. Несмотря на то, что свидания заканчивались кофе, ничего более серьезного не развивалось. "Если мне кто-то нравится, то они обычно намного младше. Те, кто моего возраста, все слишком стары!", - объясняет она, вызывая смех у зрителей. "Ну, это замечательно", - восклицает Яух. "Мужчины ее возраста все слишком стары! Какой возраст должен быть у него?", - спрашивает он. "Ну, около 70... Я имею в виду, если ему 80 лет, и это нормально, у меня нет проблем с этим. Но большинство из них выглядят как старые дедушки. И я не такая", - говорит она. "Я не пенсионер".

Яух хочет узнать секреты ее фитнеса в таком преклонном возрасте. "Возможно, потому что я была одинока последние 35 лет и все еще работаю?", - размышляет она. Она также поднимает настроение физическими упражнениями и все еще занимается гимнастикой. "И я всегда на позитивной стороне, никогда на негативной. Я самый оптимистичный человек в мире", - говорит она. Ее образ жизни не очень структурирован. "Я ем что хочу. Каждый вечер выпиваю две-три рюмки вина - иногда даже четыре. Я не курю. Люблю путешествовать по многим странам. Говорить на разных языках сохраняет меня в тонусе, и я довольна собой".

У нее не осталось подсказок, и она сначала думает сдаться на вопросе в 16 000 евро: "Какое еще название есть у Jehovah, согласно словарю? А: Бог, Б: Иисус, В: Ева или Г: Моисей?" Яух советует: "Что ты теряешь, просто ради удовольствия?" "Бог, но я боюсь", - признается она. "Тебе нужно научиться доверять мужчинам даже в таком возрасте", - подталкивает Яух к правильному ответу А. Это квалифицирует ее для финала в четверг, где все участники, преодолевшие рубеж в 16 000 евро, имеют шанс на три миллиона евро, если готовы инвестировать часть своих выигрышей.

Вы знали? Ровно 25 лет назад, 3 сентября 1999 года, Гюнтер Яух дебютировал с "Кто хочет стать миллионером?". В своем комментарии 68-летний ведущий называет себя "еще молодым, дружелюбным и живым" ведущим тех времен.

Примечание: Stern является частью RTL Germany.

"Кто присоединится к Петре в горячем кресле и потенциально станет миллионером?", - задумывается Гюнтер Яух вслух. "Мне все равно, если это будет молодой миллионер, но только не слишком молодой!", - шутливо говорит Петра, имея в виду свои предпочтения в партнерах.

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