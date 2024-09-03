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ОбществоНовостиЯ люблю тебя

Любовь в Венеции

Леди Гага и ее партнер Майкл Поланьски, похоже, счастливы в своих отношениях, как видно по их недавней прогулке в Венеции.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
С января 2020 года Лейди Гага встречается с Майклом Полански.
С января 2020 года Лейди Гага встречается с Майклом Полански.

- Любовь в Венеции

Гага, 38 лет, и её партнёр Майкл Полански, 46 лет, создали сладкую атмосферу, когда они прибыли в Венецию 2 сентября. Они появились на мероприятии кинофестиваля в роскошном отеле Belmond Hotel Cipriani, подобно настоящим венецианцам, прибыв на лодке. Ещё не ступив на причал, они позировали перед камерами, целуясь и обнимаясь. На суше их публичные проявления любви продолжались, они целовались под вспышками камер и вошли в здание, держась за руки. Гага была одета в элегантное длинное платье в горошек из шёлка, а Полански выбрал весь чёрный наряд с брюками, рубашкой и пиджаком. Интересно, что несмотря на темную ночь, оба сохранили свои солнцезащитные очки.

Подтверждение предстоящей свадьбы

Гага и Полански встречаются с начала 2020 года, но держали свою relationship в секрете, что заставило некоторых поверить, что они расстались. Однако певица развеяла все сомнения о их продолжении отношений на Олимпийских играх прошлого месяца, когда она представила Полански французскому премьер-министру Габриэлю Атталю, 35 лет, как своего будущего мужа — "мой жених". В прошлом Гага была помолвлена с несколькими мужчинами: американским актёром Тейлором Кинни с 2011 по 2016 год и арт-агентом Кристианом Карино с 2017 по 2019 год.

Гага, сияя улыбкой, повернулась к Полански и прошептала: "Я люблю тебя", когда они проходили через переполненное помещение. Позже, во время интервью, репортёр спросил о их планах на будущее, и Полански ответил: "Ну, мы не можем дождаться, чтобы провести остаток наших жизней вместе".

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