- Любопытный участник карнавала выступает за уникальное отношение к партии AfD

Председатель BSW Сахра Вагенкнехт выступает за свежий подход к AfD. "Стратегия немедленного отвержения каждого заявления AfD и самоутверждения в качестве демократов явно не сработала с Хёкке и его командой", - заявила она в интервью "Франкфуртер Allgemeine Zeitung". "Если AfD утверждает, что небо синее, BSW не станет утверждать, что оно фиолетовое. Дeduцирование намерений коалиции из этого - упрощение. Нам нужен другой подход, и прежде всего, мы нуждаемся в разумной политике на федеральном и региональном уровнях, которая отвечает желаниям граждан, а не оставляет их разочарованными", подчеркнула основательница партии.

Вагенкнехт отреагировала на комментарии главного кандидата ХДС в Тюрингии Марио Войта. Он призвал Вагенкнехт уточнить свою позицию после того, как главный кандидат BSW в Тюрингии на выборах 1 сентября Катя Вольф не исключила возможность поддержки предложений AfD в парламенте во время appearances в MDR в четверг вечером. "Я не ожидаю, что AfD предложит разумное законодательство", - пояснила Вольф в четверг вечером, ссылаясь на свой жизненный опыт. "Но если это произойдет, мы обсудим это, и сила аргумента в политической сфере". "Мойopic подход, который мы использовали до сих пор, устарел". Она предложила "не типичный, а комплексный подход" к AfD.

Войт позже заявил, что BSW оставляет открытым вопрос о сотрудничестве с AfD. В ходе дискуссии в MDR стало ясно, что BSW может терпеть правительство AfD в Тюрингии, по словам Войта. Теперь избиратели понимают ситуацию, отметил Войт. Катя Вольф сообщила агентству DPA: "Это полностью нелогичное толкование".

Несмотря на критику, Войт не исключил возможности сотрудничества между Союзом и только что созданной партией BSW. Он сказал, что будет терпеливо ждать результатов выборов. Его цель - убедить как можно больше избирателей проголосовать за его партию с двойным голосом.

Альянс за Прогресс и Социализм (BSW) создал свою региональную ассоциацию в Тюрингии всего в марте. Тем не менее, партия добилась значительных успехов в восточных федеральных землях Германии - особенно в Тюрингии, где близкая гонка за второе место с ХДС предстоит на выборах в ландтаг. Если Вольф обойдет Войта с BSW в ночь выборов, она может претендовать на пост министра-президента. Ни одна из партий, имеющих возможность войти в ландтаг, не хочет коалиции с AfD, возглавляемой Бьёрном Хёкке, что делает его претензии на власть маловероятными, несмотря на опросы.

Новые стандарты в коалиции

Несколько дней назад Вольф уже призвала к пересмотру подхода к AfD в интервью "Welt" и критиковала то, что firewall только укрепило AfD. Если есть веские причины для отклонения предложения, его следует отклонить. "Или нужно встать и сказать: это разумно, мы проголосуем за это. Нам нужна больше практической составляющей и меньше идеологии", - отметила она.

Позже Вольф сообщила агентству DPA, что важно уделять больше внимания содержанию, а не "атакам". Однако она также осознает правила политической игры. "Если вы в коалиции, к предложениям применяются другие стандарты. Это логично".

В интервью MDR политик вновь подчеркнула, что сила AfD - "ключевой вопрос в этой стране". Коалиция с AfD, считающейся ультраправой в Тюрингии, остается невозможной для нее.

ХДС отвергает сотрудничество с AfD. Тем не менее, в прошлом ХДС в Тюрингии принимал голоса AfD для поддержки своих законопроектов. Несколько законов были приняты с помощью фракции Хёкке в ландтаге. Тем не менее, ХДС неоднократно заявлял, что не будет поддерживать предложения или законы AfD.

Комментарии Кати Вольф вызвали ответ Марио Войта, который предположил, что BSW может рассмотреть возможность поддержки предложений AfD в парламенте. THEN Вагенкнехт подчеркнула необходимость свежего подхода к AfD, заявив, что дедуцирование намерений коалиции из позиции BSW по предложениям AfD - упрощение.

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