Любители выбора замков успешно обходят разные замки без использования традиционного ключа.

Они известны как "Фанаты Физической Подготовки Манипуляции Замками" и могут обойти почти любой замок с помощью специализированных инструментов и острого чувства. Они с радостью поделятся своими знаниями, но только с теми, кто имеет на это право.

Майк и Ричард рассыпают на столе гору дверных замков. Кончики двух тонких инструментов исчезают в отверстии замка, легкое движение здесь, деликатный тычок там, и вот уже язычок выскакивает. Они называют его подделкой, заявляя, что пользователи таких замков не должны ожидать много в плане безопасности.

Майк и Ричард являются частью франкфуртского отделения общенациональной организации "Фанаты Физической Подготовки Манипуляции Замками". Оба работают в сфере IT и хотят сохранить свои фамилии в тайне от работодателей, несмотря на то, что их хобби совершенно легально. Они признают, что их странное увлечение имеет плохую общественную репутацию. Факт того, что Майк когда-то работал в исправительной системе, добавляет путаницы.

Обходить замки без ключей: Майка привлекает "манипуляция замками" "очарованием невозможного - ноткой Джеймса Бонда". Ричард видит в замках "невероятно сложную тему". Это похоже на загадку, на корабль в бутылке или на танграм: производитель предлагает умственную задачу, красиво завернутую в мастерство, и манипуляторы замков пытаются ее развернуть.

Основной принцип манипуляции замками: замок не должен быть поврежден. Поэтому "Фанаты Физической Подготовки Манипуляции Замками" не хотят, чтобы их называли любителями манипуляции замками, так как манипуляция замком означает его уничтожение.

Оба являются членами ассоциации "Фанаты Физической Подготовки Манипуляции Замками" с начала 2000-х годов. По всей Германии насчитывается 15 групп с более чем 1000 активными членами. В Франкфурте восемь-десять членов собираются вместе раз в месяц. В один раз, когда встреча затянулась в соседней комнате паба, хозяин случайно их запер, по словам Майка. Никакой проблемы для умелого дуэта с набором отмычек.

Алмазы и снеговики в действии

Набор отмычек служит инструментом для манипуляции замками.Internationally recognized by the lock-opening community, the set is smaller than a mobile phone and is equipped with various metal hooks called "Half Diamond," "Hook," "Snake," or "Snowman," depending on the shape of the tip. In addition, there are so-called spanners, which experienced manipulators typically manufacture themselves from metal rods.

What's used depends on the type of lock. Most apartment doors are secured by lever locks, where the key's lever moves the lock bolt aside. Most residential doors rely primarily on cylinder locks, where the notches on the key edge press the lock pins onto springs into the correct position.

A safe is best secured by a Chubb lock, with a double-sided milled key lifting discs in the lock to the appropriate position. Essentially, they operate under the same principle as the disc lock on a mailbox, but at a much higher level of security. According to manipulators, the type of lock is not the only factor in security.

Код чести в "спортивных правилах"

Точность имеет решающее значение: чем точнее замок фрезеруется, тем труднее его манипулировать. Манипуляторы используют эти несовершенства, сдвигая отдельные штифты или диски своими инструментами и наблюдая за реакцией замка. Устав клуба предписывает членам придерживаться кодекса чести: "Вы можете манипулировать только замками, которые принадлежат вам. Для всех остальных замков вам нужна разрешение законного владельца."

Майк упоминает кандидата, который спрашивал о самом быстром инструменте для Мерседеса, получив вежливое прощание. Вместо того чтобы возиться с машинами, фанаты физической подготовки помогают правоохранительным органам, производителям, музеям и частным лицам, помимо собственного удовольствия.

Необычное сотрудничество с музеем

По просьбе государственного следственного органа фанаты физической подготовки другой федеральной земли открывали дверные замки и создавали каталог признаков взлома, как рассказывает Майк. Коллеги из южных земель проверяли качество замков для велосипедов по просьбе журнала о велосипедах.

Франкфуртская группа особенно активна в музеях. Они открывали исторические телефонные будки во Франкфурте и антикварные сейфы в Марбурге. Особенно необычным было их участие в художественной выставке, где шутник среди посетителей запер ручные наручники, которые художник оставил открытыми над проволокой.

Обманчивая услуга: бизнес по замкам

Из-за легкости, с которой это часто делается, фанаты физической подготовки замков не ценят услуги слесарей, которые специально наносят как можно больше повреждений, чтобы увеличить счет клиента. Если дверь нужно только открыть, достаточно дверной иглы, которую может легально получить любой, по словам Майка. Владение набором отмычек также полностью легально в Германии, в отличие от некоторых других европейских стран.

Для воров или грабителей наборы отмычек не являются их предпочтительным методом, говорит Майк. "Это занимает слишком много времени". Преступники ищут наиболее доступные уязвимые точки: незапертую переднюю дверь, тонкую цепочку на велосипедном замке, дешевый продукт, который легко открывается одним рывком.

Даже после более чем 20 лет в клубе Майк и Ричард не теряют энтузиазма. Не только инновации от производителей представляют им новые вызовы - технология замков развивается. Транспондеры, карты-ключи и цифровые панели открывают двери с помощью электроники. Поскольку это не обязательно безопаснее, чем классический ключ, фанаты физической подготовки замков имеют много тем для изучения в будущем.

"Фанаты Физической Подготовки Технологии Замков" даже организуют соревнования - в этом году они пройдут с 15 по 17 ноября, место еще не объявлено. Цель состоит в том, чтобы открыть как можно больше замков за самое короткое время.

Михаил и Ричард получают удовольствие от "спорта для отдыха" манипуляции замками, рассматривая это как вызов, подобный разгадыванию загадки или завершению танграма.

