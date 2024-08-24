Любители кино почтили почитаемую фигуру Делона в его уединенной резиденции.

Шесть дней назад, кинематографический икона Ален Делон простился в возрасте 88 лет, окруженный своими любимыми детьми Энтони, Анушки и Ален-Фабьен. С тех пор его поклонники стекаются к границам его владений, украшая их букетами и оставляя сердечные послания в виде соболезнований. По словам его детей, они глубоко тронуты эмоциональной связью и уважением, которое демонстрирует глобальная фанбаза Делона.

Частная поминальная служба начнется в 16:00 в скромном собрании в часовне La Brûlerie, с участием около 50 человек. Мобильные телефоны должны оставаться вне этого священного пространства. Бывшая жена Делона Розали ван Бреемен, мать двоих его детей, будет присутствовать, а также популярные актрисы, такие как Николь Кальфан, Жером Дано и Мюриэль Робин. К сожалению, Клодия Кардинале не сможет присутствовать из-за "невыносимой скорби", как сообщил представитель AFP.

Делон стал знаменитым в 60-х и 70-х годах благодаря своим выдающимся ролям в фильмах "Плавание" с Роми Шнайдер, "Борсалино" с Жан-Полем Бельмондо, "Самурай" от Жана-Пьера Мельвиля и "Леопард" от Лучано Висконти.

Здоровье Делона ухудшилось после нескольких инсультов, и с 2019 года он в основном ограничивал себя в своем парижском поместье, делая лишь редкие киноаppeрации с конца 90-х годов. Его жизнь продолжала вызывать интерес в СМИ благодаря его личным историям, но последнее значительное событие в его карьере - это получение почетной "Золотой пальмовой ветви" на Каннском кинофестивале 2019 года за его выдающийся вклад в кино.

После известия о смерти Алена Делона у его владений собралась большая толпа, оставившая букеты и соболезнования. Для поддержания порядка на частной поминальной службе полиция запросила, чтобы мобильные телефоны оставались вне часовни.

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