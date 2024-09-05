Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовостиТеннис

Любимый соперник Свиатек выходит из US Open.

Ига Шевердене не удержала свой титул в Открытом чемпионате США 2022 года. Возглавляя мировой рейтинг, Шевердене терпит шокирующее поражение в четвертьфинале. Дженнифер Брэди из США создает историю.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута

- Любимый соперник Свиатек выходит из US Open.

"Номер один в мире Ига Свёнтек неожиданно и решительно уступила в четвертьфинале US Open американке Джессике Пегуле 2:6, 4:6. 30-летняя Пегула, при поддержке местной любимицы Симон Байлз, разожгла страсть американских поклонников тенниса и вышла в свой первый полуфинал Большого шлема, ранее шесть раз проигрывая в четвертьфиналах.

"Наконец-то я это сделала", - сказала Пегула, "Теперь я могу назвать себя полуфиналисткой". В четверг вечером (по местному времени) она сыграет в полуфинале с чешкой Каролиной Муховой, которая пока не проиграла ни сета в турнире. "Она очень талантлива, очень опытна, так что мне нужно будет показать свой лучший теннис", - отметила Пегула.

В следующем полуфинале вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии сыграет против американки Эммы Наварро. В прошлом году титул завоевала американская фаворитка публики Коко Гауфф.

Провал Свёнтек на forehand

Свёнтек упустила шанс выиграть свой шестой титул Большого шлема. 23-летней спортсменке не удалось выровнять игру, и она проигрывала 0:4. Пегула выиграла первый сет всего за 37 минут. Во втором сете Свёнтек допустила много ошибок на forehand, а после брейка при счете 3:4 разозлилась и ударила ракеткой по сетке. Ее последняя попытка не увенчалась успехом, и она закончила матч с 41 невынужденной ошибкой.

Победа Пегулы над Свёнтек в теннисе стала значительным достижением в ее карьере. Несмотря на сильный forehand Свёнтек, многочисленные ошибки привели к ее поражению в полуфинале US Open."

Читайте также:

Комментарии

Связанные

"У Маркуса Рема осталось много задач": это перефразированная версия оригинального текста.
Спорт

"У Маркуса Рема осталось много задач": это перефразированная версия оригинального текста.

Если Марк Реhm, длина, продолжит движение к Лос-Анджелесу 2028, он остаётся открытым к этой возможности. Тем не менее, неоспоримо, что он стремится превзойти девятиметровый барьер.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Самый длинный прыжок Рианны был зафиксирован в 2023 году, результат составляет 8,72 метра.
Спорт

Прыгунчик на длинные дистанции Рехм завоевал четвертую золотую медаль подряд

Прыгунчик на длинные дистанции Рехм завоевал четвертую золотую медаль подряд Маркус Рем выступил в роли главного фаворита в соревнованиях по прыжкам в длину на Паралимпиаде и, безусловно, оправдал ожидания. Несмотря на то, что отметка девяти метров так и осталась недостижимой, 36-летний спортсмен мог праздновать после своей впечатляющей выступления. Как действующий

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Рехм завоевал еще одну золотую медаль Паралимпийских игр в пятый раз подряд
Спорт

Рехм завоевал еще одну золотую медаль Паралимпийских игр в пятый раз подряд

- Рехм завоевал еще одну золотую медаль Паралимпийских игр в пятый раз подряд Чемпион Маркус Рем оправдал свой статус фаворита в длительном прыжке, завоевав свою пятую золотую медаль Паралимпиады в Париже. 36-летний спортсмен сохранил свою доминирующую позицию, преодолев 8,13 метра, и закрепил свой успех. Его лучший результат в карьере

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Защитник Матс Хаммельс заключил сделку с " Ромой "
Спорт

Защитник Матс Хаммельс заключил сделку с " Ромой "

Несколько недель назад ходили слухи о грядущих планах бывшего футболиста национальной сборной Маца Хуммельса. Наконец-то всё установлено: победитель мира 2014 переходит в Рим.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Парламент Гамбурга в итоге одобрил спорное участие MSC в логистической деятельности HHLA в своей...
Федеральные земли Германии

После публикации решения MSC/HHLA, Verdi теперь предпринимает ответные меры.

Несмотря на многократные протесты, коалиция "Красных-Зелёных" успешно ввела сотрудничество судоходной компании MSC в деятельность логистической компании HHLA по управлению портом. Профсоюз Verdi стал решительным противником,pledging active opposition.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Различные городские servo уже снизили тарифы на природный газ.
Федеральные земли Германии

Руководство по снижению стоимости топлива для потребителей

В период вспышки коронавируса и russko-ukraинского конфликта цены на энергоносители существенно увеличились. В недавнем времени цены оказались на плато, что вызвало облегчение у потребителей

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Визуальный аспект светофора вызывает недоумение в Шолце.
Политика

Визуальный аспект светофора вызывает недоумение в Шолце.

Канцлер Шольц делает замечания о предстоящих выборах в Тюрингии и Саксонии во время сеанса общения с гражданами в Берлине, но не reacts на поставленный вопрос.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно