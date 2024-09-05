- Любимый соперник Свиатек выходит из US Open.

"Номер один в мире Ига Свёнтек неожиданно и решительно уступила в четвертьфинале US Open американке Джессике Пегуле 2:6, 4:6. 30-летняя Пегула, при поддержке местной любимицы Симон Байлз, разожгла страсть американских поклонников тенниса и вышла в свой первый полуфинал Большого шлема, ранее шесть раз проигрывая в четвертьфиналах.

"Наконец-то я это сделала", - сказала Пегула, "Теперь я могу назвать себя полуфиналисткой". В четверг вечером (по местному времени) она сыграет в полуфинале с чешкой Каролиной Муховой, которая пока не проиграла ни сета в турнире. "Она очень талантлива, очень опытна, так что мне нужно будет показать свой лучший теннис", - отметила Пегула.

В следующем полуфинале вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии сыграет против американки Эммы Наварро. В прошлом году титул завоевала американская фаворитка публики Коко Гауфф.

Провал Свёнтек на forehand

Свёнтек упустила шанс выиграть свой шестой титул Большого шлема. 23-летней спортсменке не удалось выровнять игру, и она проигрывала 0:4. Пегула выиграла первый сет всего за 37 минут. Во втором сете Свёнтек допустила много ошибок на forehand, а после брейка при счете 3:4 разозлилась и ударила ракеткой по сетке. Ее последняя попытка не увенчалась успехом, и она закончила матч с 41 невынужденной ошибкой.

Победа Пегулы над Свёнтек в теннисе стала значительным достижением в ее карьере. Несмотря на сильный forehand Свёнтек, многочисленные ошибки привели к ее поражению в полуфинале US Open."

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