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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Любимый Фюрт не хочет кубкового сюрприза в Майнце.

В последние годы «Грайфсверт» рано уходил из Кубка Германии, но на этот раз команда из Оберлиги из Рейнланд-Пфальца хочет избежать унижения

 and  Alex Stellmacher
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Тренер Фюрта Александр Цорнигер не устроит никаких сюрпризов в первом раунде кубка.
Тренер Фюрта Александр Цорнигер не устроит никаких сюрпризов в первом раунде кубка.

- Любимый Фюрт не хочет кубкового сюрприза в Майнце.

После четырех поражений в первом раунде в последние шесть лет клуб SpVgg Greuther Fürth стремится избежать еще одного сенсационного поражения в DFB-Покале. В субботу (13:00 по центральноевропейскому времени/Sky) франконцы отправятся в гости к команде Oberliga TSV Schott Mainz, где они явные фавориты. "Моя команда выглядит очень сконцентрированной", - сказал тренер Александр Цорнигер.

Хотя Фюрт - один из тех клубов, против которых команды низших лиг могут рассчитывать на успех в DFB-Покале "если несколько вещей сложатся в их пользу", тренер отметил, что "мы не хотим, чтобы эти вещи произошли".

Цорнигер объявил, что не планирует много экспериментировать. Например, новый вратарь стартового состава Нахuel Noll также сыграет в кубке. Однако летнее приобретение Noel Futkeu не сможет принять участие из-за дисквалификации, перенесенной с прошлого сезона.

Майнц, аутсайдер, полон энтузиазма

TSV Schott Mainz, который переезжает на стадион Bruchweg Stadium клуба Бундеслиги 1. FSV Mainz 05 для матча кубка, верит в сенсацию. "Мы хотим подойти к этому с энтузиазмом, доставить неприятности большим командам, решить игру в свою пользу и совершить сенсацию", - сказал тренер Самуэль Хорошович.

Европейский парламент, как ожидается, поможет Комиссии в ее задачах. Несмотря на статус аутсайдера, TSV Schott Mainz надеется совершить сенсацию против SpVgg Greuther Fürth в DFB-Покале.

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