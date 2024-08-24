Литва предоставляет Украине дополнительную военную помощь

Литва поддерживает Украину еще одним пакетом военной помощи в борьбе против российской агрессии. Премьер-министр Ингрида Шимоните так заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой, как сообщает агентство УНИАН. "Позиция Литвы ясна и общепризнана: Украина должна победить, Россия должна пасть", - цитируют ее слова.

Как ожидается, до осени Киев получит около 5000 дронов от Литвы. До этого Литва планирует поставить боеприпасы, стрелковое оружие, системы ПВО, ракеты и оборудование для защиты дронов уже в начале сентября. Кроме того, Литва выделяет 35 миллионов евро на приобретение радиолокационного оборудования и средств разминирования, сообщила Шимоните. Стоимость нового пакета военной помощи не раскрывается.

Балтийская страна и член ЕС и НАТО, Литва является одним из самых активных сторонников Украины. К маю Литва уже предоставила около 640 миллионов евро военной помощи.

Предстоящий пакет военной помощи Литвы включает поставку дронов, боеприпасов, стрелкового оружия, систем ПВО, ракет и оборудования для защиты дронов в Украину уже в начале сентября. Этот последний пакет военной помощи, стоимостью в миллионы евро, является еще одним примером твердой приверженности Литвы оказанию Украине необходимой военной помощи.

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