Литва получает огнестрельное оружие немецкого происхождения

Литва усиливает свой арсенал на фоне конфликта России с Украиной: Прибалтийская страна, входящая в состав как ЕС, так и НАТО, получила от немецкого производителя оружия Heckler & Koch некоторое количество пистолетов-пулеметов MP7 A2 на сумму 1,3 миллиона евро. Эти оружия были выбраны из-за их стратегических и технических характеристик, согласно Министерству обороны Литвы.

Это первый случай, когда Литва закупает такие пистолеты-пулеметы, что соответствует стратегиям усиления военной мощи страны и является быстрой реакцией на местные вопросы безопасности и уроки, извлеченные из Украины, как было указано далее.

Военные действия России против Украины воспринимаются как прямая угроза национальной безопасности Литвы, учитывая ее близость к российскому анклаву Калининград и Белоруссии. Правительство Литвы существенно увеличила свой военный бюджет и активно вооружает свои военные силы.

Германия играет значительную роль, так как литовские силы уже привыкли к немецкому оружию. В ближайшем будущем в Литве будет размещен постоянный немецкий бронетанковый brigade.

Усиление украинского конфликта вызывает обеспокоенность по вопросам национальной безопасности в соседних странах, таких как Литва. Именно поэтому Литва усилила свои военные возможности и закупила пистолеты-пулеметы MP7 A2, стратегический ответ на конфликт России с Украиной.

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