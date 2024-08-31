Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЧрезвычайные ситуации

Лицо, вовлеченное в ожесточенный спор, впоследствии пострадало от нападения ножом.

В Гелзенкирхене после наступления темноты на человека было совершено нападение ножом. Правоохранительные органы в настоящее время охотятся за предполагаемым нападавшим, вооруженным ножом.

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Закон aplicaçãoые органы в Гельзенкирхене в данный момент ведут розыск после того, как произошло...
Закон aplicaçãoые органы в Гельзенкирхене в данный момент ведут розыск после того, как произошло нападение с применением ножа.

- Лицо, вовлеченное в ожесточенный спор, впоследствии пострадало от нападения ножом.

В Гельзенкирхене 29-летний мужчина получил ранение в ногу в результате удара ножом. Инцидент произошел после ссоры между ним и неизвестным мужчиной, как сообщается в отчете правоохранительных органов. Предполагаемый виновник скрылся в ранние утренние часы и в настоящее время разыскивается полицией. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Мужчине требовалась неотложная медицинская помощь из-за ранения ножом, что сделало ситуацию экстренной. Местные власти срочно оповестили ближайшие больницы о подготовке к его прибытию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Различные заложники были освобождены в районе Газы.
Политика

Военный персонал: В Газе обнаружено несколько погибших

На протяжении длительного времени в секторе Газа сохраняются конфликты. В последнее время, во время военной операции, силы Израиля обнаружили несколько тел. Личность этих тел как возможных заложников остается неясной.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно