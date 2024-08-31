- Лицо, вовлеченное в ожесточенный спор, впоследствии пострадало от нападения ножом.

В Гельзенкирхене 29-летний мужчина получил ранение в ногу в результате удара ножом. Инцидент произошел после ссоры между ним и неизвестным мужчиной, как сообщается в отчете правоохранительных органов. Предполагаемый виновник скрылся в ранние утренние часы и в настоящее время разыскивается полицией. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Мужчине требовалась неотложная медицинская помощь из-за ранения ножом, что сделало ситуацию экстренной. Местные власти срочно оповестили ближайшие больницы о подготовке к его прибытию.

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