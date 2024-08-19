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Лицо вмешивается в усиление вышек электропередач <unk> потенциальная компенсация?

Разрушение охладительных башен станции ядерной энергетики, снятой с эксплуатации, в Г-files: /NotSure.pngrafenrheinfeld, должно было стать ярким зрелищем, но из-за незапланированного вмешательства было отложено на 90 минут, что может повлечь существенные расходы.

 and  Viktoria Klein
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Нарушение безопасности мужчины во время процесса обрушения охлаждающих башен досрочно закрытой АЭС...
Нарушение безопасности мужчины во время процесса обрушения охлаждающих башен досрочно закрытой АЭС «Графенрайфель» может привести к потенциальным имущественным требованиям.

- Лицо вмешивается в усиление вышек электропередач <unk> потенциальная компенсация?

После того, как неизвестный 36-летний мужчина проник на территорию до сноса охлаждающих башен АЭС Графенрёйнфельд, эксплуатируемых Preussenelektra в Ганновере, рассматриваются требования о компенсации. В настоящий момент мы не можем раскрыть дополнительные расходы, так как процесс оценки все еще продолжается, заявил представитель Preussenelektra.

Снос был отложен

Неизвестный 36-летний мужчина взобрался на опору линии электропередачи в запретной зоне непосредственно перед запланированным сносом узнаваемых охлаждающих башен, запланированным на прошлую пятницу вечером вблизи Швайнфурта. Это неожиданное происшествие привело к задержке процесса сноса примерно на полтора часа. После этого власти начали расследование в отношении мужчины по обвинению в вымогательстве, незаконном проникновении и нарушении местного распоряжения, выданного управлением Швайнфурта. Вскоре после этого 36-летнего мужчину, предположительно сторонника ядерной энергетики, задержали власти.

В релизе управления от 13 августа содержались правила для огороженной зоны tanto до, как и после сноса, которые гласили, что нарушение ограничения на вход может повлечь штраф до €1,000.00.

Сначала было неясно, будут ли расходы на полицию и службы экстренной помощи, в том числе высотную спасательную команду, также взысканы с человека.

Из-за беспорядков, вызванных незаконным проникновением и подъемом на опору линии электропередачи 36-летним мужчиной, снос был отложен. Власти рассматривают возможность включения расходов на полицию и службы экстренной помощи, в том числе высотную спасательную команду, в требования о компенсации за эти беспорядки.

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