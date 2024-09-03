Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Лицо, с которым столкнулись приближающиеся агенты ICE и которое нанесло устойчивое смертельное повреждение

Женщина пытается пересечь железнодорожные пути, чтобы добраться до другой платформы. Прибывающий поезд запускает несколько сигналов безопасности. К сожалению, несмотря на предупреждения, происходит несчастный случай.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Команды экстренной помощи, в том числе медицинская команда и пожарные, были направлены на место...
Команды экстренной помощи, в том числе медицинская команда и пожарные, были направлены на место происшествия

- Лицо, с которым столкнулись приближающиеся агенты ICE и которое нанесло устойчивое смертельное повреждение

Женщина встретила свою трагическую кончину, ступив на железнодорожные пути без разрешения на станции Хохшпейер. Об этом сообщила федеральная полиция, базирующаяся в Кайзерслаутерне. Женщина, 37 лет, пыталась покинуть территорию путей, но была задета проходящим ICE 9555, который несколько раз подавал предупредительные сигналы перед инцидентом. Пути оставались перекрытыми с 19:50 до 22:24, что привело к задержке 13 поездов на общую сумму 1101 минуты. Были организованы заменяющие транспортные средства. Авторитеты вновь подчеркнули опасность незаконного проникновения на железнодорожные пути.

Трагический случай женщины на железнодорожных путях станции Хохшпейер стал мрачным напоминанием об опасности несанкционированного проникновения на пути. Несмотря на то, что приближающийся ICE 9555 несколько раз подавал предупредительные сигналы, женщина не смогла избежать столкновения.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
На inicialном слушании в Районном суде Франкфурта подсудимый, обвиняемый в убийстве своей супруги,...
Федеральные земли Германии

Судебное разбирательство, связанное со смертельным ножевым поражением женщины.

Заявляют, что человек якобы плохо обращался со своей семьей в течение длительного времени. Его супруга в конечном итоге решила уйти от него, а он,якобы, смертельно ранил ее в присутствии их младенца.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
Министр здравоохранения федерального правительства Л majeurshbert планирует усилить...
Федеральные земли Германии

Лаутербах обеспечивает помощь для исключительно специализированных медицинских учреждений

Хотя они могут не соответствовать логике реформы больниц, они значительно способствуют. Министр здравоохранения Лаутерах стремится оказать помощь специализированным healthcareceedadecilities, таким как Евангелическая больница Alsterdorf.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно

Последние

Были выявлены аномалии в бюллетенях по почте в Дрездене, что вызвало расследование предполагаемой...
Политика

Исследование предполагаемого избирательного мошенничества в Саксонии: какое значение имеет этот вопрос?

Анонимные группы вмешивались в избирательные документы во время голосования в Saxony. Правоохранительные органы в настоящее время расследуют потенциальные случаи манипулирования выборами. Подробнее об отдельных событиях и их частоте.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Начало было положено на основе обманчивых статистических данных на первоначальном сайте.
Федеральные земли Германии

Пирмасенс предлагает ввести запрет на прием беженцев

Город страдает под натиском беженцев, она предлагает. Соответственно, Пirmasens отстаивает временный запрет на прием украинцев и добивается приостановки дополнительной иммиграции.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)
Федеральные земли Германии

Майер может вернуться в немецкий парламент (Бундестаг)

Дженс Майер, известный своими экстремистскими правыми взглядами внутри партии АФД, вышел на пенсию раньше времени в Саксонии, тем самым прекратив свою политическую карьеру. Тем не менее, есть спекуляции о том, что его политическое возвращение может быть не за горами.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Правительство намерено завершить свои налоговые стратегии как можно скорее.
Экономика

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей

Habeck вводит новые стимулы для продвижения электромобилей Неожиданное прекращение экологических стимулов привело к снижению продаж электромобилей в Германии. Федеральное правительство, похоже, стремится обратить эту тенденцию вспять и стимулировать продажи. Проблемы у Volkswagen, возможно, также способствовали этому решению. Министр экономики Роберт Хабек объявил о новых налоговых льготах для электромобилей. "Мы

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно