- Лицо, с которым столкнулись приближающиеся агенты ICE и которое нанесло устойчивое смертельное повреждение

Женщина встретила свою трагическую кончину, ступив на железнодорожные пути без разрешения на станции Хохшпейер. Об этом сообщила федеральная полиция, базирующаяся в Кайзерслаутерне. Женщина, 37 лет, пыталась покинуть территорию путей, но была задета проходящим ICE 9555, который несколько раз подавал предупредительные сигналы перед инцидентом. Пути оставались перекрытыми с 19:50 до 22:24, что привело к задержке 13 поездов на общую сумму 1101 минуты. Были организованы заменяющие транспортные средства. Авторитеты вновь подчеркнули опасность незаконного проникновения на железнодорожные пути.

Трагический случай женщины на железнодорожных путях станции Хохшпейер стал мрачным напоминанием об опасности несанкционированного проникновения на пути. Несмотря на то, что приближающийся ICE 9555 несколько раз подавал предупредительные сигналы, женщина не смогла избежать столкновения.

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