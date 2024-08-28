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Лицо, подвергшееся смертельному избиению в Эппингене: длительный срок заключения несовершеннолетних около трех с половиной лет.

 and  Elizabeth Wells
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Лицо, подвергшееся смертельному избиению в Эппингене: длительный срок заключения несовершеннолетних около трех с половиной лет.

Юридическая команда превзошла требования обвинителя, который добивался срока заключения от 2,5 до 3 лет. Защита предложила аргументы, которые могли бы привести к оправданию без лишения свободы. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

В соответствии с предъявленными обвинениями, несовершеннолетние якобы издевались над 52-летним мужчиной во время спора на станции Эппинген 16 декабря. Это включало в себя толкание его против металлической велосипедной стойки, а затем пинки и удары. Якобы старший подросток вмешался, но затем снова ударил младшего.

Жертва была госпитализирована из-за тяжелых переломов ребер и скончалась от осложнений пневмонии и сепсиса примерно через две недели. Первоначально причиной насилия назвали предыдущую ссору из-за банки напитка. 52-летнего мужчину обвиняли в том, что он положил банку напитка и сумку своего друга на ролик 14-летнего ребенка.

Были также обвинения в том, что несовершеннолетние обманом получили 25 евро от двух 15-летних в Эппингене в сентябре. Их арестовали в начале января, затем освободили из-под стражи в феврале и апреле и поместили в учреждение для несовершеннолетних.

Во время жаркого спора старший подросток пытался вмешаться, но ситуация усугубилась, что привело к драке между подростками. К сожалению, tension в драке привела к тому, что старший подросток причинил дополнительный ущерб младшему.

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