- Лицо, подвергающееся судебному разбирательству, несет незаконные вещества

Сотрудники правопорядка обнаружили запрещенные вещества у человека, направлявшегося в Гуэнсбургский областной суд. 48-летний мужчина намеревался принять участие в судебном заседании в пятницу, как заявили власти.

Во время досмотра сумок полицейские нашли небольшую партию амфетаминов, сообщил представитель пресс-службы полиции. В результате мужчина теперь обвиняется в незаконном хранении наркотических средств.

Обнаружение запрещенных веществ у мужчины вызвало подозрения в совершении преступления. В связи с хранением амфетаминов он может теперь предстать перед судом по обвинению, помимо своего судебного разбирательства.

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