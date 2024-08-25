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Федеральные земли ГерманииНовостиПреступность

Лицо, под следствием по делу о нападении на Солингена, направляется в Карлсруэ.

Спустя два дня после жестокого ножевого инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солwałкене, правоохранительные органы задержали подозреваемого 26 лет. Задержанный теперь переводится в oficina Федерального прокурора.

 and  Grigoriy Williams
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Федеральная прокуратура взяла под контроль расследование дела о ножевом нападении в Солingen....
Федеральная прокуратура взяла под контроль расследование дела о ножевом нападении в Солingen. Обвиняемого перевозят в Карлсrue.

- Лицо, под следствием по делу о нападении на Солингена, направляется в Карлсруэ.

После смертельных ножевых ранений в Солingen, в результате которых погибли трое человек, подозреваемый был перевезен на автомобиле в Солingen, а затем переправлен вертолетом в Карлсруэ. Он должен предстать перед судом присяжных в Высшем региональном суде (BGH) в Карлсруэ.

Федеральная прокуратура взяла на себя расследование дела и обвиняет 26-летнего сирийца в убийстве и причастности к экстремистской группе "Исламское государство" (ИГ). Обвиняемый, как считается, организовал ножевое нападение в Солingen в пятницу вечером.

Справка полиции

Обвиняемый предстает перед серьезными обвинениями в убийстве и причастности к экстремистской группе "Исламское государство" (ИГ). Преступление, в результате которого произошли множественные смертельные ножевые ранения в Солingen, привело к трагической гибели трех человек.

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