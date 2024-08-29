Лицо, ответственное за преступление в Солингене, не сдалось.

После подозрительного исламистского нападения в Солingen министр внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберт Рёль прояснил ситуацию в думском ландтаге. Политик ХДС объяснил, что подозреваемый в смертельном ножевом нападении не сдался сам. Вместо этого мужчина привлек внимание полицейского патруля возле места преступления поздно вечером в субботу, что привело к его немедленному аресту из-за подозрительного поведения и внешнего вида. В отличие от предыдущих сообщений, мужчина не сдался.

Рёль решительно опроверг слухи о возможных наводках международных спецслужб на 26-летнего сирийского подозреваемого. Министр заявил: "Спецслужбы работают на основе тщательных расследований, источников и осведомителей". Любые спекуляции, даже если они всего лишь пустые разговоры, подрывают их деятельность.

Найдено вероятное орудие убийства

Хотя Федеральный прокурор не позволил Рёлю раскрыть все детали, он подтвердил, что окровавленный нож, найденный в центре города, с высокой вероятностью является орудием убийства. Видеозапись инцидента сейчас изучается экспертами его отдела. Считается, что она соответствует пропагандистской стратегии "Исламского государства", как заявил министр внутренних дел.

Рёль подчеркнул важность продолжения серьезного отношения к исламизму. В настоящее время 185 исламистских подозреваемых в Северном Рейне-Вестфалии находятся под наблюдением правоохранительных органов. "Подозреваемый из Солingen не входил в число этих лиц", - заявил Рёль. Мужчина никогда не имел дела с полицией и не был связан с правонарушениями в сфере государственной безопасности. "Никто не следил за ним".

"Запреты не предотвратили бы нападение"

Рёль критиковал продолжающиеся дискуссии о ужесточении контроля над оружием. Он указал, что подозреваемый использовал нож, который можно найти во многих домах. "Ношение такого ножа в общественных местах уже запрещено", - подчеркнул министр, но никакие ограничения не предотвратили бы нападение.

"Люди совершают преступления, а не оружие", - подчеркнул Рёль. Если кто-то, намереваясь причинить вред, игнорирует правила, нет большой пользы в сосредоточении внимания на запретах на оружие. Важно провести всестороннее и обдуманное обсуждение инструментов, необходимых правоохранительным органам. В случае Солingen человек с ножом оставил троих погибшими и восьмерых ранеными во время городского фестиваля в пятницу вечером. Главным подозреваемым является 26-летний сириец Исса аль-Х., который в настоящее время находится в тюрьме в Дюссельдорфе.

Федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и подозрении в принадлежности к террористической организации "Исламское государство" (ИГ). ИГ взяло на себя ответственность за акт и распространило видео с маскированным мужчиной, которого они утверждают, что он является подозреваемым. Подозреваемого должны были депортировать в Болгарию в прошлом году, но эта попытка не удалась.

"Исламское государство" (ИГ) связало видео с нападением в Солingen, заявил министр Рёль. Несмотря на то, что 185 исламистских подозреваемых находятся под наблюдением в Северном Рейне-Вестфалии, подозреваемый не входил в их число, так как у него не было истории контактов с полицией.

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