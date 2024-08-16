- Лицо, отсутствующее после поездки на лодке <unk> выпущены снимки

После безрезультатного расследования в Ваннзее правоохранительные органы обратились за помощью к общественности и опубликовали фото отсутствующего человека. Этот 29-летний мужчина последний раз виделся в рабочий день днем, когда он познакомился с семьей на катамаране в большом Ваннзее.

Катамаран находился примерно в 150-200 метрах от берега, недалеко от проката лодок "Ваннзеперле". Примерно в 16:45 мимо проезжал экскурсионный корабль, и 29-летнего мужчину видели в воде. После этого он бесследно исчез.

Его спутники связались с властями, которые начали тщательную двухчасовую операцию, в которой участвовали пожарные, водная патрульная служба, спасатели и водолазы. К сожалению, эта операция не дала результатов. Полиция призывает тех, кто мог что-то заметить или обладает информацией о пропавшем мужчине, который описан как ростом от 1,75 до 1,80 метров, худощавый, с короткими черными волосами.

Семья на катамаране может располагать ценной информацией о пропавшем, так как они были последними, кто общался с ним перед его исчезновением во время поездки на лодке. Власти призывают всех, кто был на экскурсионном корабле, проезжавшем мимо примерно в 16:45, выступить вперед, так как они могли видеть что-то относящееся к поездке на лодке, где пропавший был последним раз видели в воде.

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