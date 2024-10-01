Лицо, обвиняемое во второй попытке убийства президента Трампа, не отвечает за это.

Райан Уэсли Раут предстал перед пятью обвинениями, в том числе попыткой убийства, правонарушениями, связанными с огнестрельным оружием, и нападением на сотрудника правоохранительных органов. Он признал себя невиновным по всем пунктам в федеральном суде.

Раут появился в суде в оранжевой тюремной одежде и очках, время от времени. Он признал, что понимает выдвинутые против него обвинения во время краткого слушания.

По словам прокуроров, Раут, вооруженный советской винтовкой и двумя сумками, полными пуленепробиваемых пластин, имел прямой обзор на местонахождение Трампа на 6-й лунке во время его игры в гольф в то воскресное после полудни.

Прокуроры утверждают, что Трамп был всего в нескольких минутах от линии обзора Раута во время слушания по содержанию под стражей на прошлой неделе.

Раута якобы заметил агент секретной службы, участвовавший в наблюдении перед прибытием Трампа. После того, как офицер заметил движение ствола винтовки, он открыл огонь и спрятался за деревом, чтобы перезарядиться. Раут затем сбежал с места происшествия на автомобиле и был арестован местными властями в течение часа на близлежащей автостраде.

В отличие от Томаса Мэтью Крукса, который пытался стрелять в Трампа во время митинга на выборах в июле, следователи якобы обнаружили обширную информацию, связанную с Раутом, а также возможные мотивы якобы неудавшегося покушения на убийство.

Одним из основных доказательств, приведенных прокурорами, является письмо, которое Раут якобы оставил свидетелю, который выступил после ареста Раута.

"Это была попытка убить Дональда Трампа, но я провалился. Я сделал все, что мог, и потратил все свои силы. Теперь это зависит от вас, чтобы завершить задачу; я предлагаю 150 000 долларов тому, кто это сделает", - якобы написал Раут.

В письме также говорится: "Трамп разорвал отношения с Ираном, как ребенок, и теперь Ближний Восток в беспорядке".

Раут также опубликовал книгу, в которой он выразил: "Вы свободны пытаться убить Трампа, а также меня за это безрассудное решение и разрушение" ядерной сделки с Ираном.

В обосновании содержания Раута под стражу, которое было в конечном итоге удовлетворено, прокуроры отметили, что Раут был арестован более 100 раз, в основном из-за нарушений правил дорожного движения. Кроме того, они указали на его поездки в Украину и Тайвань, указывающие на его способность пересекать международные границы.

Дело Раута было передано судье Эйлин Каннан, федеральному судье, которая ранее в этом году сняла обвинения с Трампа после того, как его юридическая команда заявила, что специальный прокурор Джек Смит был незаконно назначен для надзора за расследованием и преследованием Трампа.

В свете якобы письма Раута его действия указывают на глубокую вовлеченность в политику, выражая сильные мнения о политике Трампа в отношении Ирана и Ближнего Востока. Кроме того, его поездки в Украину и Тайвань могут указывать на потенциальный интерес к международной политике.

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