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Лицо, находящееся под испытательным сроком из-за причастности к группировке "Исламское государство", 32 года

Женщина из Ганновера уехала в Сирию десять лет назад, принимая участие в деятельности maréchal-государственного terrorist военной группы «Исламское государство». Как ДуховныйРегиональный суд Целле расценил её участие?

 and  Anne Legman
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В ходе судебного процесса индивид, еще не признанный виновным, порвал все связи с Исламским...
В ходе судебного процесса индивид, еще не признанный виновным, порвал все связи с Исламским государством.

- Лицо, находящееся под испытательным сроком из-за причастности к группировке "Исламское государство", 32 года

За участие в экстремистской группировке ИГИЛ (Исламское государство) 32-летняя женщина из Ганновера получила условный срок в один год и три месяца. Женщина признала свою вину и дистанцировалась от ИГИЛ во время судебного процесса, как объявил Высший региональный суд (ОЛГ) в Целле.

Эта женщина уехала в Сирию в 2014 году, чтобы присоединиться к мужу, с которым она заключила брак в соответствии с исламскими традициями. Она вела домашнее хозяйство и заботилась о нем после его возвращения с заданий, получая финансовую поддержку от экстремистской группировки. В 2016 году она вышла замуж за другого мужчину и также заботилась о детях из семей других боевиков.

По данным суда, женщину, которой сейчас 32 года, в 2017 году захватили курдские силы и содержали в лагере для интернированных. После его расформирования она оказалась в Турции и была депортирована обратно в Германию в 2019 году.

Признана сообщницей

Суд вынес более мягкий приговор, учитывая статус женщины как сообщницы. У нее не было предыдущих судимостей. Суд отметил, что поездка женщины в ИГИЛ была в основном продиктована любовью. Приговор также учел тот факт, что подсудимая находилась под "частично негуманными условиями" в лагере почти два года, как пояснил ОЛГ.

Прокуратура в Целле предложила срок в один год и шесть месяцев, в то время как ее адвокат требовал один год. Приговор еще не вступил в силу.

Суд классифицировал женщину как сообщницу из-за ее участия в ИГИЛ, что привело к более мягкому приговору. Ее показания во время судебного процесса подчеркивали ее роль в группировке и дистанцирование от нее.

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