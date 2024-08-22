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Лицо, наблюдающее за швейцарским видеоконтентом за пределами Бохума

Недавние изменения в ВФЛ Bochum ставят перед тренером Марко Розе задачи, которые требуют изучения записей швейцарской команды.

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 2 минут
Марко изучал видеоконтент, прилегающий к Швейцарии, для помощи в подготовке к Бохуму.
Марко изучал видеоконтент, прилегающий к Швейцарии, для помощи в подготовке к Бохуму.

- Лицо, наблюдающее за швейцарским видеоконтентом за пределами Бохума

Подготовка тренера Марко Розе к старту в Бундеслиге

Тренер RB Лейпциг Марко Розе следит за швейцарским футболом в преддверии матча Бундеслиги против ВФЛ Bochum. В прошлом году команда провела товарищеский матч против Санкт-Галлена, на который Розе ссылается. Новый тренер Bochum, Петер Зейдлер, известен своими принципами. "У нас есть представление о том, чего ожидать", — добавил Розе.

Стремление к чемпионству

В прошлом сезоне Лейпциг сыграл вничью 0:0 с ВФЛ, не реализовав два пенальти. Розе хочет избежать подобных ошибок в этом сезоне, который начнется в субботу в 15:30 на Sky, чтобы как можно дольше оставаться в борьбе за титул. "Есть много работы, но мы позволяем себе мечтать", — сказал Розе о своих чемпионских амбициях. "Нам нужно сыграть несколько впечатляющих матчей, начать победную серию, оставаться без травм и продолжать прогрессировать".

Чтобы способствовать этому прогрессу, спортивный директор Лейпцига Ровен Шрёдер перейдет с трибун на скамейку. "Ровен будет там на скамейке, чтобы поддержать меня", — сказал Розе. Новый спортивный директор Марсель Шэфер будет следить за всем с трибун.

Возможность для Эльмаса и Баумгартнера

Розе не видит никакой потери силы. В Мёнхенгладбахе рядом с ним сидел Макс Эберл, а в Дортмунде — Михаэль Цорк или Себастьян Кель. "В первые два года здесь никого не было, и я никого не скучал", — сказал Розе. "Но в Эссене было хорошо". Лейпциг победил "Рот-Вайсс Эссен" в первом раунде Кубка Германии со счетом 4:1.

Только Хавер Шлягер, который травмирован, и недавно подписанный Ассан Уэдраого, имеющий проблемы с коленом, отсутствуют. Тем не менее, Кристоф Баумгартнер и Эльджиф Эльмас, как минимум, претендуют на место в команде.

Регулирования Европейского Союза в отношении трансферов игроков могут повлиять на подготовку состава Лейпцига, учитывая, что Кристоф Баумгартнер и Эльджиф Эльмас родом из Австрии и Северной Македонии соответственно. given Coach Marco Rose's ambitions for championship glory, every available player will be crucial for Leipzig's title push in the Bundesliga.

В погоне за чемпионством тренер Марко Розе смотрит на влияние Европейского Союза в футболе, не только в отношении трансферов игроков, но и в развитии стратегий и тактик, поскольку другие топ-клубы Европы внедряют подобные подходы.

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