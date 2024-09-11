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ПолитикаНовостиДональд Трамп

Лицо к лицу: Трамп и Харрис ведут агрессивные дебаты по телевизору

Во время их первого veureнiвания Камала Харрис и Дональд Трамп обмениваются примечательным обменом, отмечая важную точку в процессе американских выборов. На платформе вещания оба кандидата не осведомлены друг другу ни капли вежливости.

 and  Michael Bootcampf
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- Лицо к лицу: Трамп и Харрис ведут агрессивные дебаты по телевизору

Два американских кандидата в президенты, Камала Харрис и Дональд Трамп, участвовали в жарких дискуссиях во время их первого теледебата, обвиняя друг друга в разрушении страны, отсутствии реальных решений насущных проблем и распространении ложной информации. Трамп неоднократно называл Харрис "радикалом левых" и "марксистом", в то время как Харрис утверждала, что Трамп пренебрегает нуждами народа и только стремится унизить других.

Первая встреча

Это был первый раз, когда Харрис и Трамп встретились на одной сцене - важное событие перед выборами 5 ноября. После рукопожатия Харрис обратилась к Трампу как к "Камале Харрис" на мероприятии в Филадельфии. Враждебность началась сразу же.

Упреки в хаосе и беспорядках

Харрис обвинила Трампа в том, что он оставил страну в развалинах к 2021 году, с самым высоким уровнем безработицы со времен Великой депрессии, самой серьезной эпидемией в течение века и самой серьезной атакой на американскую демократию со времен Гражданской войны. Она заявила: "Именно мы устранили последствия деятельности Дональда Трампа".

Трамп, однако, критиковал Харрис и президента США Джо Байдена за то, что они привели страну к упадку во время своего пребывания на посту. "У нас страна, которая рушится", - заявил он. Он неоднократно акцентировал внимание на иммиграции, утверждая, что Байден и Харрис позволили миллионам нелегальных мигрантов и преступников проникнуть в страну. "Они разрушили основы нашей страны". Трамп также сделал невероятное утверждение, что мигранты поедают домашних животных, заявив: "В Спрингфилде они поедают собак - люди, входящие в страну, поедают кошек и собак жителей", - не представив никаких доказательств.

Необычное предложение

Харрис обвинила Трампа в том, что он лоббирует налоговые льготы для богатых и игнорирует обычных граждан. Она предложила зрителям посетить одно из выступлений Трампа. "Я сделаю что-то действительно необычное и попрошу вас посетить одно из выступлений Дональда Трампа", - сказала она, обращаясь к аудитории. На его выступлениях они услышат абсурдные заявления, например, что ветряные мельницы вызывают рак. "Единственная тема, которую он не затронет, - это вы", - заявила Харрис. У Трампа нет планов для граждан, утверждала она. Трамп возразил, заявив, что никто не посещает мероприятия Харрис.

Трамп обвинил Харрис в отсутствии экономического плана и поддержке марксизма. "Она разрушила нашу страну своей безумной политикой", - заявил бывший президент США. Оба обвиняли друг друга во лжи неоднократно. Харрис критиковала Трампа за то, что он использует одни и те же избитые лозунги и распространяет "гору лжи, жалоб и оскорблений". Американцы устали от этого, неоднократно призывая страну начать новую главу, посмотреть вперед и сосредоточиться на нуждах американского народа.

Харрис также упомянула свои глобальные поездки в качестве вице-президента, встретив насмешки со стороны мировых лидеров и военных, которые сотрудничали с республиканцами. "И они говорят: 'Вы позор'".

Дебаты, организованные телевещателем ABC, стали испытанием для Харрис. В возрасте 59 лет, находясь в должности кандидата от демократов всего несколько недель, она в основном присутствовала на предвыборных мероприятиях с контролируемым представлением. В дебатах с Трампом ей нужно было продемонстрировать свою силу без сценария.

Трамп, однако, участвовал во многих теледебатах, в том числе в своих кампаниях 2016 и 2020 годов. Он вышел победителем из своей последней телевизионной встречи с Байденом, который в конечном итоге отказался от президентской гонки из-за своей катастрофической performances, оставив Харрис занять его место.

Место проведения

Дебаты транслировались в прямом эфире из студии без зрителей в Филадельфии, крупнейшем городе спорного политического штата Пенсильвания. Во время дебатов не разрешалось пользоваться шпаргалками или контактировать со своими командами; микрофон говорящего был отключен.

Гонка, как на нитке

Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю в опросах общественного мнения, оба стремясь завоевать колеблющихся избирателей. Согласно недавнему опросу, 28% респондентов не определились с Харрис по сравнению с 9% для Трампа. В то время как большинство американцев имеют четкое представление о том, чего ожидать от республиканца, Харрис и ее позиции гораздо менее знакомы. Во время дебатов она пыталась обрисовать свои политические цели, в том числе свою основную проблему абортов. "Правительство, и уж точно не Дональд Трамп, не должноdictate, что делает женщина со своим телом", - заявила она, пообещав узаконить право на аборт, если будет избрана. Однако для этого Харрис понадобится одновременное большинство в Конгрессе.

Также были затронуты несколько вопросов внешней политики - Ближний Восток, Украина, Китай, Афганистан, - при этом оба кандидата в основном повторяли свои известные позиции.

Больше нет теледебатов

До дебатов было много спекуляций о дате их проведения. На данный момент не запланировано никаких дальнейших теледебатов между двумя кандидатами. Однако запланировано телевизионное дебаты между двумя вице-президентами, Тимом Уолзом и Дж.Д. Вэнсом, от демократов и республиканцев, на 1 октября (местное время).

В ответ на критику Харрис в отношении работы его администрации Дональд Трамп возразил: " despite what Donald Trump says, our economy was strong before the pandemic and has started to recover".

Во время дебатов, когда речь зашла о политические предложения, Харрис подчеркнула: "В отличие от Дональда Трампа, моя администрация будет приоритетно инвестировать в возобновляемую энергию и создавать миллионы зеленых рабочих мест".

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