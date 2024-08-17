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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Лицо, использующее притворное огнестрельное оружие, напоминающее пугалку, участвующее в операции SEK.

После использования пистолета-пускателя, SEK был активирован ночью в Берлине-Лихтерфельде. В убежище для беженцев заметили человека 25 лет с оружием.

 and  Hanna Hofmann
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В ответ на срабатывание пистолета-сигнализатора, специальная команда была派遣到 Лихтерфельде.
В ответ на срабатывание пистолета-сигнализатора, специальная команда была派遣到 Лихтерфельде.

- Лицо, использующее притворное огнестрельное оружие, напоминающее пугалку, участвующее в операции SEK.

Двадцатипятилетний парень размахивал игрушечным пистолетом во дворе беженцев в Берлине-Лихтерфельде, что привело к вмешательству отряда спецназа. По словам полиции Берлина, молодой человек был под действием во время этого позднего инцидента.

После того, как ситуация обострилась, отряд специального назначения удалось усмирить парня, который затем убежал в одну из квартир здания. Во время драки двадцатипятилетний получил ранение в лоб. Авторитеты изъяли игрушечный пистолет и ненадолго задержали его.

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с использованием оружия в чувствительных местах, таких как центры для беженцев. Несмотря на то, что Германия является членом Европейского Союза, обращение с инцидентом вызвало критику со стороны некоторых членов ЕС.

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