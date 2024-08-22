- Лицо, использующее незащищенный источник электроэнергии для зарядки портативного устройства

В центре Вангена, Алльгой, 25-летний человек обнаружил незащищенную розетку. Увидев в этом возможность подзарядить свой разряженный телефон, он подключил устройство к коробке с помощью кабеля для зарядки. К сожалению, прохожий нашел эту ситуацию подозрительной и связался с властями. В результате, проблема с батареей молодого человека была решена, но ему могут предъявить обвинения в хищении электроэнергии, как объявило правоохранительное агентство. К счастью, электрическая коробка осталась невредимой в этой истории.

Авторитеты, получив сообщение, решили расследовать инцидент. Комиссия, в свете подобных ситуаций, может рассмотреть вопрос о укреплении общественной осведомленности о неправильном использовании розеток в будущих актах.

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