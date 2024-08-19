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Лицо, якобы причастное к работе РПК, задержано во Франкфурте

Полиция задержала человека в аэропорту Франкфурта в пятницу, якобы связанного с Рабочей партией Курдистана (РПК). В настоящее время он содержится в предварительном заключении.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута

- Лицо, якобы причастное к работе РПК, задержано во Франкфурте

Немецкие правоохранительные органы задержали человека, подозреваемого в принадлежности к запрещенной Курдской рабочей партии (РКК), в аэропорту Франкфурта. Как сообщают власти из Карлсруэ, этот человек содержался под стражей в Италии с середины июня, после выдачи европейского ордера на арест. Его затем передали в Германию, где его обвиняют в принадлежности к иностранной террористической организации.

Этот турецкий гражданин, как сообщается, был активным полноценным членом РКК с января 2014 года по июль 2015 года, как дополнительно раскрыли немецкие правоохранительные органы. На этом посту он якобы выполнял стандартные обязанности руководителя сектора, включая организацию пропагандистских мероприятий и встреч, отдачу приказов и контроль за выполнением заданий, порученных подчиненным кадрам и активистам.

Человека задержали немецкие правоохранительные органы по прибытии в аэропорт Франкфурта в пятницу. В субботу он был предъявлен судье из Федерального верховного суда, который выдал ордер на арест. Сейчас он содержится под стражей.

Немецкие правоохранительные органы считают РКК иностранной террористической организацией, ответственной за многочисленные взрывы и атаки в Турции. РКК запрещена к деятельности в Германии с 1993 года.

После передачи из Италии человек, обвиняемый в принадлежности к РКК, теперь предстает перед судом в Германии. Несмотря на запрет РКК в Германии с 1993 года, якобы деятельность этого человека привела к его задержанию.

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 and  John Stellmacher
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