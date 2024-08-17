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Федеральные земли ГерманииНовостиНесчастный случай

Лицо без действительного водительского удостоверения, вовлеченное в инцидент с автокатастрофой

В результате инцидента, человек без действительного водительского удостоверения стал участником ДТП и покинул место происшествия, оставив на месте серьезно раненую женщину.

 and  Grigoriy Williams
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В районе Рёмс-Мюр, человек без действительного водительского удостоверения, предположительно, был...
В районе Рёмс-Мюр, человек без действительного водительского удостоверения, предположительно, был причастен к происшествию, в котором женщина получила серьезные травмы.

- Лицо без действительного водительского удостоверения, вовлеченное в инцидент с автокатастрофой

52-летний мужчина находится под следствием по подозрению в вождении без водительских прав в районе Ремс-Мурр после ДТП. По данным полиции, в результате инцидента женщина получила серьезные травмы.

Два водителя столкнулись лоб в лоб на федеральной дороге. 52-летний мужчина пытался повернуть и не уступил дорогу 59-летней женщине. В результате она получила серьезные травмы и была госпитализирована.

Предполагаемый виновник якобы покинул место происшествия пешком сразу после столкновения. Однако правоохранительные органы смогли задержать его в ходе расследования. В результате мужчина теперь обвиняется в оставлении места ДТП и вождении без действительных прав.

ДТП привело к серьезным травмам и госпитализации 59-летней женщины. Несмотря на то, что мужчина покинул место происшествия, он был впоследствии обвинен в оставлении места ДТП из-за аварии.

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