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Лицензия Руди Джулиани была отозвана в Вашингтоне из-за ложных заявлений, связанных с выборами 2020 года.

В правиле, объявленном в четверг, высшая юридическая власть в Вашингтоне, округ Колумбия, лишила бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Гiuliani права практиковать адвокатуру. Это действие является следствием морально-этических процедур, в которых Giuliani участвовал в Нью-Йорке, в связи с его...

 and  Carmen Simpson
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Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, садится в свою машину после общения с участниками акции...
Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, садится в свою машину после общения с участниками акции протеста и сотрудниками полиции в обозначенной зоне протеста, находящейся недалеко от центра «Юнайтед», где проходил демократический национальный съезд 20 августа 2021 года в Чикаго.

Лицензия Руди Джулиани была отозвана в Вашингтоне из-за ложных заявлений, связанных с выборами 2020 года.

Руководство Нью-Йорка лишило Джулиани права заниматься адвокатской деятельностью этим летом из-за этих разбирательств, и поскольку Ассоциация адвокатов округа Колумбия (DC) и Ассоциация адвокатов Нью-Йорка имеют взаимное соглашение, он сейчас проходит процедуру отстранения от адвокатской деятельности в округе. Согласно новому постановлению суда апелляций округа Колумбия, Giuliani не оспаривал своё отстранение в Вашингтоне.

Многие бывшие адвокаты Трампа столкнулись с дисциплинарными процедурами в отношении адвокатов за поддержку его стратегий по отмене выборов, но большинство этих дел против других адвокатов Трампа всё ещё рассматриваются.

Кроме разбирательств в Нью-Йорке, Giuliani сталкивается с отдельными дисциплинарными процедурами в отношении адвокатов округа DC, связанными с судебным иском о выборах 2020 года, в котором он участвовал, пытаясь аннулировать тысячи голосов в Пенсильвании. Это дело ещё не завершено.

Giuliani столкнулся с серьёзными последствиями за свою роль в схемах по отмене выборов. Власти Джорджии и Аризоны предъявили ему уголовные обвинения в связи с манипуляциями на выборах (он невиновен в обоих случаях). Кроме того, двое работников выборов в Джорджии получили судебный запрет на 148 миллионов долларов за клевету в отношении них после выборов 2020 года.

Разбирательства в области этики адвокатов Нью-Йорка против Giuliani в основном проходили в частном порядке. В своем распоряжении о отстранении Верховный суд Нью-Йорка заявил, что Giuliani не только сознательно нарушил основные принципы профессии юриста, но и способствовал общенациональной нестабильности после президентских выборов 2020 года, не испытывая раскаяния.

В заявлении в четверг представитель Giuliani, Тед Гудман, заявил, что "члены юридического сообщества, стремящиеся защитить целостность системы правосудия, должны немедленно осудить это партийное, политически мотивированное решение".

Гудман добавил, что "те, кто преследует мэра Джулиани, не могут отрицать правду в том, что он остается самым успешным прокурором в истории США, который больше, чем большинство других ныне живущих американцев, способствовал улучшению жизни других людей".

Несмотря на возражения Гудмана, политические споры вокруг юридических проблем Джулиани продолжают нарастать, с продолжающимися дисциплинарными процедурами в DC, связанными с его участием в судебном иске о выборах 2020 года. Несмотря на эти политические дебаты, результаты этих юридических процедур значительно повлияют на карьеру Джулиани в области права.

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