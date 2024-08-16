Лица, задержанные за планирование продажи Грейсленда на аукционе.

Американец был задержан за попытку продать Грейсленд, знаменитое жилище Элвиса Пресли, в результате хитроумной схемы. Министерство юстиции США сообщило, что этого человека обвиняют в использовании трагических событий в семье Пресли для обогащения. Суд в Теннесси остановил запланированный аукцион в конце мая.

Этот 53-летний подозреваемый из Миссури вводил следствие в заблуждение, ложно заявляя, что Лиза Мари Пресли, дочь Элвиса, одолжила $3,8 миллиона и использовала Грейсленд в качестве залога для займа. Сначала этот подозреваемый пытался шантажировать семью, требуя $2,85 миллиона для решения вопроса. Позже они публично объявили о конфискации 13,3-акрального поместья. Якобы, этот человек выдавал себя за троих разных людей во время мошенничества.

Объявление о конфискации указывало на то, что Траст Променад, организация, ответственная за управление музеем Грейсленд, не погасила долг в размере $3,8 миллиона. В 2020 году внучка Пресли и дочь Лизы Мари, Райли Кио, унаследовала фонд и поместье после смерти своей матери. В результате Кио подала иск о мошенничестве, и конфискация была остановлена.

Изначально офис генерального прокурора Теннесси расследовал это дело. В конечном итоге они передали расследование федеральным властям в июне. Открытый как музей и туристическая достопримечательность в 1982 году, Грейсленд ежегодно привлекает множество посетителей, а Элвис Пресли умер там в 1977 году в возрасте 42 лет.

Подозреваемый пытался ввести следствие в заблуждение, заявляя, что Лиза Мари Пресли дала ему займ в размере $3,8 миллиона с использованием Грейсленда в качестве залога. После задержания этого человека обвинили в использовании трагических событий в семье для личного обогащения.

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